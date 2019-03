Naistenklinikalla synnyttäneellä naisella todettu tuberkuloosi – "Tartuntariski erittäin matala"

Helsingin Naistenklinikalla synnyttäneellä naisella on todettu tuberkuloositartunta. Nainen synnytti kuun vaihteessa.

– Altistuneilla on huomattavan pieni riski saada tartunta. Toimimme varotoimenpiteenä varovaisemmin kuin yleensä toimitaan siksi, että tässä ovat kyseessä vastasyntyneet, infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Husin Tulehduskeskuksesta sanoo STT:lle.

Pisimpään altistuneita perheitä on Husin mukaan 15.

Järvinen selittää, että vastasyntyneet eivät saa tartuntaa herkemmin kuin aikuiset, mutta suurempi osa tartunnan saaneista vastasyntyneistä saa oireisen tuberkuloosin. Tuberkuloosia sairastavan synnyttäjän tartuttavuus on arvioitu vähäiseksi ja hän on lisäksi ollut täysin omissa tiloissaan.

Pikatestien mukaan naisen kantama tuberkuloosibakteeri on herkkä lääkkeille.

– Tässä ei pitäisi olla kyseessä ainakaan mistään merkittävästä lääkeresistenssistä, Järvinen sanoo.

Järvisen viesti huolestuneille perheille on, että kenelläkään ei tällä hetkellä ole varaa. Tartuntariski on kaikilla matala.

– Olemme jo olleet yhteydessä heihin, joilla on merkittävin riski. Lisäksi otamme ainakin kirjeitse yhteyttä kaikkiin, joilla saattaa olla pienenpieni riski ja kaikkiin, jotka ovat olleet hoidossa kyseiseen aikaan.

Altistusriski koskee 27. helmikuuta – 7. maaliskuuta välisenä aikana Naistenklinikan synnyttäneiden osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla olleita henkilöitä.

Vain oireinen sairaus tarttuu

Hoitohenkilökunnastakaan kukaan ei tiettävästi altistunut tuberkuloosille niin pitkää aikaa, että tartuntariski olisi koholla.

– Näissä tilanteissa on tärkeää saada ihmisen itsensä tietoon, että hän on altistunut, koska tuberkuloosi on Suomessa nykyään niin harvinainen. Jos altistunut saa oireita, niin tuberkuloosin mahdollisuus on pidettävä mielessä, Järvinen selittää.

Järvinen kertoo, että Suomessa esiintyy vuosittain noin 200 tuberkuloositapausta, josta noin puolet on keuhkotuberkuloosia. Husin alueella noin puolet potilaista on ulkomaalaissyntyisiä.

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Se tarttuu ilman välityksellä ja tartunta edellyttää pitkäaikaista oleskelua samoissa tiloissa. Noin kolmasosa altistuneista saa tartunnan ja heistä noin kymmenesosa – eli vain 3 prosenttia altistuneista – saa taudin oireita.

Vain oireinen tuberkuloosi tarttuu, Järvinen kertoo. Tartuntariskin suuruuteen vaikuttavat useat eri asiat, joista merkittävimpiä ovat kontaktin läheisyys ja altistusaika.

Tuberkuloosi kuuluu yleisvaarallisiin tartuntatauteihin.

Tuberkuloositapauksesta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.