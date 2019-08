Naistenklinikan synnytys- ja leikkaustoiminnat palautuvat normaaleiksi tulipalon jäljiltä huomenna

Naistenklinikka palaa huomenna liki normaaliin rytmiin, kertoo Helsingin yliopistollinen sairaala tiedotteessa. Synnytys- ja leikkaustoiminnat palautuvat tiistaina kello 7.30 alkaen.

Naistenklinikan jätehuoneessa sunnuntai-iltana tapahtuneen tulipalon jälkeen viisi Naistenklinikan osastoa on ollut kokonaan tai osittain pois käytöstä. Tänään Naistenklinikalla on hoidettu riskisynnytykset ja kiireelliset leikkaukset. Palopaikan lähellä ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien gynekologisten syöpien poliklinikan ja päiväkirurgian yksikön osalta tilannetta selvitetään edelleen.

Toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo, että tiloissa on edelleen jonkin verran savun hajua, mutta perusteet poikkeusjärjestelyille ovat poistuneet.

– Paluulle on vahvat perusteet potilasturvallisuuden näkökulmasta, kertoo Heinonen tiedotteessa.

STT:n haastattelema osastonylilääkäri Mika Nuutila kommentoi Naistenklinikan tilannetta aika hyväksi. Nuutila oli käynyt toteamassa tilanteen osastolla, eikä hän haistanut enää käryjä.

– Joitakin poliklinikkahuoneita ei välttämättä vielä huomenna avata, mutta se on aika pientä tämän kaiken muun rinnalla, Nuutila sanoo.

Synnytysten sesonkiaika

Savusta kärsineillä osastoilla vuodepaikkoja on yhteensä noin 70, kertoo Nuutila. Viidennen kerroksen lapsivuodeosastolla on 50 paikkaa ja toisella osastolla 20 paikkaa. Keskimääräisenä elokuisena iltana paikkojen käyttöaste on Nuutilan mukaan varsin korkea.

– Nyt on sesonkiaika, kaikkein eniten laskettuja aikoja. Tuommoisella 50 potilaan osastolla kuormitus on lähellä 80:tä prosenttia, Nuutila laskeskelee näppituntumalta.

Synnyttäjiä ohjattiin Espoon Jorvin sairaalaan sekä Lohjan ja Hyvinkään sairaaloihin. Jokaiseen sairaalaan on Nuutilan mukaan mennyt joitakin synnyttäjiä.

Osa on kotiutettu tai ollut potilashotellissa. Nuutila vakuuttaa, ettei ainoatakaan potilasta ole kotiutettu liian aikaisin.

– Olennaista on se, että isoilla osastoilla toiminta on ollut pysähdyksissä vajaan vuorokauden ajan. Potilaat ovat olleet evakossa, mutta pääsevät palaamaan niiltä osin kuin on tarvetta, Nuutila summaa.

Osastonylilääkäri kertoo, että Naistenklinikan henkilökunta on seurannut evakkoon joutuneita potilaita muihin sairaaloihin.

– Henkilökunta on siellä, missä ovat potilaat, Nuutila sanoo.

Poliisi kertoi aiemmin tänään, ettei tulipaloon epäillä liittyvän rikosta.