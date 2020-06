Naisvihamielisen pamfletin julkaisseen Suomen Perustan tukien kohtalo venymässä kesän yli

Perussuomalaisia lähellä oleva ajatuspaja Suomen Perusta on saanut heinäkuun loppuun asti aikaa vastata opetus- ja kulttuuriministeriölle, miten sen kyseenalaista julkisuutta saanut julkaisu "Totuus kiihottaa" lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Asiasta kertoi ajatuspajan toiminnanjohtaja Marko Hamilo maanantaina STT:lle. Myös perussuomalaiset on vaatinut ajatuspajalta selvitystä kirjaselkkauksesta.

Ajatuspajan puolueelta ja valtiolta saamien avustusten kohtalo on näin venymässä kesän yli.

Suomen Perusta on saanut tälle vuodelle ministeriöltä tukea 120 000 euroa. Avustuksen edellytyksenä on ollut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Ministeriön selvitys ajatuspajan saaman valtionavustuksen mahdollisesta takaisinperinnästä valmistuu loppukesästä.

Ajatuspajoja tuetaan osana rahapelitoiminnan tuottojen tieteelle kohdennettua valtionapua.

Lisäksi Suomen Perusta on saanut tukea perussuomalaisilta. Perussuomalaisten puoluesihteerin Simo Grönroosin mukaan vuotuinen tuki on ollut 80 000 euroa. Perussuomalaisten puoluehallitus on hänen mukaansa vaatinut ajatuspajalta loppukesään mennessä selvityksen siitä, miten kirjaselkkaus pääsi tapahtumaan.

Tuen takaisinperinnästä ei ole Grönroosin mukaan ollut puhetta, mutta ajatuspajan ensi vuoden tuesta päätetään selvityksen perusteella loppuvuodesta.

– Puolue tukee poliittista ajatuspajatoimintaa, mikä tukee päätöksentekoa. Sellaiseen se raha pitäisi käyttää, Grönroos sanoo.

Puoluehallituksessa ja Perustan säätiön hallituksessa on osin samoja jäseniä. Molemmissa istuvat puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra ja varapuhemies Juho Eerola.

Hamilon mukaan ajatuspajan täytyy päättää ministeriön selvityksen valmistuttua, laitetaanko sen toiminta alas vai rahoitetaanko sitä jollakin muulla tavalla.

Hamilo: Meillä on oikeus kritisoida feminismin ylilyöntejä

Selvitykseen johtaneessa julkaisussa kirjoittaja, tohtori Jukka Hankamäki esittelee näkemyksiään muun muassa naisten tyranniasta.

– Seksiä pidättämällä naiset koettavat luoda itselleen seksuaalista lisäarvoa ja uskotella olevansa haluttuja, vaikka eivät olisikaan, Hankamäki kirjoittaa.

Hän kirjoittaa myös, että sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta. Grooming tarkoittaa esimerkiksi lapsen tai nuoren lähestymistä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

Suomen Perusta on poistanut teoksen verkkosivuiltaan uudelleenarvioinnin ajaksi, mutta arviointia ei Hamilon mukaan ole vielä aloitettu.

– Olen ollut yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja saanut sieltä selvityspyynnön ja se on meidän prioriteeteissa nyt ykkönen, sitä ennen ei voida ottaa oikeastaan kantaa mihinkään muuhun, hän sanoo.

Hamilo huomauttaa, että ajatuspaja on aiemminkin käsitellyt kriittisesti "tämän ajan muodikkaita sukupuoleen liittyviä käsityksiä, kuten äärimmäistä feminismiä ja siihen liittyviä lieveilmiöitä" julkaisussa Epäneutraali sukupuolikirja.

– Puolustaisinkin, että olemme aikaisemminkin kritisoineet, ja katsomme, että meillä on oikeus kritisoida feminismin ylilyöntejä.

Hänen mukaansa Epäneutraali sukupuolikirja on kuitenkin paljon asiallisemmin kirjoitettu kuin Hankamäen teos.

"Ristiretki sellaista feminismiä vastaan, jota ei ole"

Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma ei usko väitettä siitä, että ajatuspajan hallituksessa olevat perussuomalaiset eivät olisi tienneet, mitä puolueen ajatuspaja Perusta on julkaisemassa.

Saresman mukaan sukupuolikeskustelut ovat tyypillinen osa eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja nähtävää oikeistopopulistien ajattelumaailmaa, jossa pohjimmiltaan haetaan huomiota rakentamalla viholliskuvia. Perussuomalaisten johto näyttää hänen mukaansa olevan ristiretkellä sellaista feminismiä vastaan, jota ei ole olemassakaan.

– Median ei pitäisi mennä siihen, että he eivät tienneet, mitä julkaisivat. Jos se olisi totta, ei pitäisi antaa rahaa sellaiselle toiminnalle, jossa ei ole mitään laaduntarkkailua, Saresma sanoo.

Samoja ajatuskulkuja on nähty perussuomalaisissa nuorissa, joka julistautui antifeministiseksi järjestöksi viime vuoden lopulla.

Perustan vuonna 2016 julkaisema pamfletti "Epäneutraali sukupuolikirja" vahvistaa kuvaa pysyvämmästä ajattelutavasta. Pamfletissa puolustetaan "perinteisiä sukupuolirooleja" ja kannetaan huolta miesten tasa-arvosta.

Hamilo pohtii esseessään muun muassa, että naiset ovat "keskimäärin miehiä ihmissuuntautuneempia ja naisen keskeisimmät hyveet ovat samat jotka tulevat ensimmäisenä mieleen, jos pohtii, millainen on hyvä äiti". Naisille ominainen tunteellisuus on hänen mukaansa voimavara hoivatyössä mutta sen sijaan riski päätöksenteossa.