Nato-asiantuntija HBL:lle: Ei ole varmaa, hyväksyisikö Trump Suomen jäsenhakemuksen

On epävarmaa, hyväksyisikö Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Suomen Nato-jäsenhakemuksen. Näin sanoo IISS-tutkimuslaitoksen vanhempi neuvonantaja, ranskalainen Francois Heisbourg Hufvudstadsbladetille.

Heisbourgin mukaan niin sanotuissa force majeure -tilanteissa Suomesta voisi tulla sotilasliitto Naton jäsen lähes hetkessä, koska Suomi on jo valmiiksi integroitunut Naton rakenteisiin.

Heisbourg ei ole kuitenkaan varma, kuinka Trump reagoisi siihen, että Suomi hakisi jäsenyyttä. Heisbourg pohtii lehden haastattelussa, reagoisiko Trump samalla tavalla kuin Montenegron tapauksessa viime vuonna. Tuolloin Trump herätti pahennusta Montenegroa koskevalla kommentillaan, joka ei ainakaan hälventänyt silloisia epäilyksiä siitä, onko Yhdysvallat täysin sitoutunut Naton perussopimuksen viidenteen artiklaan. Artikla velvoittaa jäsenmaita puolustamaan toisiaan hyökkäyksiltä.

Tapauksessa Trumpia pyydettiin perustelemaan Fox Newsin haastattelussa, miksi hänen poikansa pitäisi mennä Montenegroon puolustamaan sitä hyökkäykseltä.

– Olen miettinyt samaa. Montenegro on pieni maa, jonka asukkaat ovat erittäin vahvoja. He ovat erittäin vahva kansa. He ovat hyvin aggressiivinen kansa, he voivat käydä aggressiivisiksi, ja onneksi olkoon, siinä meillä on sitten kolmas maailmansota. Mutta niin tämä on rakennettu, Trump vastasi tuolloin.

HBL:n haastattelussa Heisbourgilta kysytään muun muassa myös, uskooko hän Suomelle olevan jo liian myöhäistä hakea jäsenyyttä, jos ajat huononevat.

– Kuka tietää? Toki Suomen hallitukselle olisi ollut helpointa, jos se olisi tehnyt sen 1990-luvulla, jolloin jopa sanottiin, että Venäjä liittyisi Natoon. Silloin Venäjä ei olisi piitannut, jos Suomi olisi liittynyt.

Heisbourg on yksi Suomea käsitelleen Nato-arvion laatijoista. Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia käsittelevä, kansainvälisen asiantuntijaryhmän raportti julkaistiin vuonna 2016. Hallitusneuvotteluissa oli sovittu arvion tekemisestä.