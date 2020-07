Navettarakennus paloi maan tasalle Saarijärvellä – tulipalossa säästyttiin henkilö- ja eläinvahingoilta

Navettarakennus on palanut maan tasalle Saarijärvellä Suurensuontiellä. Tulipalosta ei aiheutunut henkilö-, eikä eläinvahinkoja. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen navettapalosta perjantaina puoli seitsemän aikaan illalla. Sammutustehtäviin hälytettiin kaikkiaan yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä.

Navettarakennus on palanut maan tasalle ja pelastuslaitoksen tehtävänä on estää palon leviäminen piha-alueen muihin rakennuksiin. Palanut navetta on kooltaan noin 300 neliömetriä.



Keskisuomalainen seuraa tilannetta.