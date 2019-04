Neittaanmäki etsii ulkomaisista opiskelijoista sillanrakentajia koulutuksen ja suomalaisen teknologian viennille

Professori Pekka Neittaanmäki täyttää 68 vuotta puolentoista viikon päästä. Emeritusprofessori-ikää juhlistaa torstaina julkistettu Janne Haikarin kirjoittama kirja Tulevaisuus tehdään nyt.

Synttärisankari ei eläkepäiville haikaile. Maratoneja juokseva tiedemies sai tyylikkään jatkoajan tiedevaikuttajan uralleen vuoteen 2022 asti Unesco-professuurilla.

Neittaanmäki väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa 27-vuotiaana. Hänet valittiin Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tietotekniikan apulaisprofessoriksi vuonna 1982. Mies palasi Jyväskylän yliopistoon sovelletun matematiikan apulaisprofessoriksi vuonna 1985 ja nousi professoriksi 37-vuotiaana vuonna 1989. Soveltavan luonnontieteen professuuri muutettiin vakinaiseksi tietotekniikan professuuriksi vuonna 1992, ja tässä virassa mies on pysynyt kuluvan vuoden kevääseen.

– Hakemukseni läpimeno oli minulle henkilökohtaisesti helpotus ja tärkeää. Ajattelen toimia tiedevaikuttajana niin kauan kuin jaksan juosta maratonin, sanoo SM-tason urheilutaustainen, Saarijärvellä syntynyt mies mietteliäänä kahvikupin äärellä.

Kansainvälisesti arvostettu tiedemies on jättänyt Suomeen ja Jyväskylään pysyvät jäljet myös vaikuttajana. Uran kohokohtia ovat 106 ohjattua väitöstä, Nokian saaminen Jyväskylään, sen toimitalon viereen noussut Agora, informaatioteknologian tiedekunnan kätilöinti, opiskelijoiden verkostoitumista edistävä kansainvälinen kesäkoulu sekä onnistunut yhteistyö yliopiston pitkäaikaisen rehtorin Aino Sallisen ja muutosjohtajaksi Jyväskylään valitun kaupunginjohtaja Pekka Kettusen kanssa. Mukaan voidaan liittää myös it-toimeliaisuuden säilyminen Jyväskylässä, vaikka Nokia poistui.

Neittaanmäki on verkostoituja. Verkostossa on ihmisiä tieteen huipulta eri puolilta maailmaa, sinne matkalla olevia lahjakkuuksia, yrityselämän vaikuttajia, virkaihmisiä, poliitikkoja ja median edustajia. Informaatioteknologian osaaja ei ole unohtanut kasvokkain kohtaamisen tärkeyttä.

– Netti on hyvä ja skypessä näkyvät kasvotkin, mutta ne eivät riitä. Uskallus tavata ihmisiä on minulle tärkeä työväline. Olen kävellyt huippulaboratorioihin ja yksiköihin tapaamaan tutkijoita. Esimerkiksi IBM:ssä minulle esiteltiin käyttöön juuri valmistunut kvanttitietokone. Jyväskylän yliopisto sai etäkäyttöoikeiden kolmessa viikossa, ja käyttäjien avulla IBM on jatkanut sen kehittämistä.

– Jalkautumalla kävin Japanissa tutustumassa tekoälyn kehittämiseen. Minulle on kehittynyt intuitio, jolla löydän nousevan tutkimusteeman sekä lahjakkaan opiskelijan tekemään siitä väitöstä. Jokainen ohjattu väitös opettaa myös ohjaajaa, sanoo Neittaanmäki.

Unesco-professuuri ei ole Neittaanmäelle rituaalivirka. Kesäkoulun idea on nyt toisin päin. Hän haluaa siirtää suomalaista osaamista kehitysvaiheessa oleviin maihin ja edistää suomalaisen teknologian vientiä.

– Unescon päämajassa Pariisissa opetusta, kulttuuria ja tiedettä tarkastellaan strategisella tasolla. Kokoan ulkomailta Jyväskylään tulleita opiskelijoita ryhmätapaamisiin pohtimaan, miten he oppimallaan voivat edistää kotimaansa asioita. Haen heistä sillanrakentajia koulutuksen ja suomalaisen teknologioiden viennille, Neittaanmäki kiteyttää.