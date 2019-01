Neliveto juuttui lumeen keskelle risteystä Jyväskylässä – auton takahelma repesi ja niin repesi kuskikin

Nelivetoauton yllättävä juuttuminen lumeen keskellä risteystä Jyväskylässä tuli lopulta maksamaan satoja euroja kuljettajalle.

Tapahtumaketju käynnistyi 3. tammikuuta Äijälässä, kun kuljettajan kertoman mukaan hänen nelivetoautonsa juuttui lumeen Visakoivunkujan ja Tahvosentien risteyksessä. Kuskin mukaan risteys oli auraamaton.

Lumeen juuttumisen yhteydessä nelivetoauton, jonka merkkiä ei ole kerrottu, takahelma repesi. Kuljettaja vaati Jyväskylän kaupungilta korvauksena vakuutuksen omavastuuosuuden 150 euroa sekä kahden vuoden bonusmenetyksen 300 euroa eli yhteensä 450 euroa.

Kaupunki hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen.

Asiaa selvitettäessä nimittäin ilmeni, että auto oli juuttunut lumeen kyseisessä risteyksessä jo päivää aiemmin eli 2. tammikuuta. Edellisenä yönä ja 2.1. aamuna oli pyryttänyt lunta poikkeuksellisen voimakkaasti.

Kadun talvihoidosta vastaavan urakoitsijan YIT Oy:n antaman selvityksen mukaan lunta satoi 1.1. kello 16 mennessä kymmenen senttimetriä ja 2.1. kello 07 mennessä vielä 15 senttimetriä lisää eli yhteensä 25 senttimetriä. Risteys aurattiin lumipyryn aikana 2.1. aamuyöstä.

Lumipyry päättyi 2.1.2019 noin kello 07. Vielä tämän jälkeenkin on voimakas tuuli voinut kinostaa lunta nietoksiksi. Kaupungin vastineen mukaan kaikki aurauskalusto on ollut käytössä, "mutta selvää on, etteivät kaikki kadut ole voineet olla aurattuna vain kaksi ja puoli tuntia pyryn päättymisestä."

Lisäksi kaupunki huomautti, että tavalliset asuntokadut, kuten Visakoivunkuja ja Tahvosentie, kuuluvat aurauksessa vasta kolmanteen kiireellisyysluokkaan.

"Joka paikkaan ei ehditä yhtä aikaa, vaan priorisointia joudutaan tekemään.", vastineessa todetaan.

Koska kaupungilla kadunpitäjänä ei ole kaduilla tapahtuneista vahingoista ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, edellyttää korvausvastuun syntyminen laiminlyöntiä kadun kunnossapidossa.

"Koska kaikki voitava on tehty katujen ajokuntoon saamiseksi, ei laiminlyöntiä voida katsoa tapahtuneen eikä Jyväskylän kaupungin aiheuttaneen vahinkoa tuottamuksellaan", vastineessa todetaan.