Neljä kymmenestä yrityksestä toimii maaseudulla – Savon MacGyver siirtyy sujuvasti sahan varresta traktorin pukille tai kokkaamaan keittiöön

Viime huhtikuussa Mirko Hauhia astui ison askeleen elämässään. Hänestä tuli yrittäjä. Sananmukaisesti monialayrittäjä, sillä yrityksen "lajiskaala" hengästyttää.

Tervossa Pohjois-Savossa päämajaansa pitävän FinMacGyver-yrityksen valikoimaan kuuluvat muun muassa remontti- ja korjauspalvelut, kokki- ja pitopalvelut, kiinteistönhuollot, metsurintyöt, koneurakoinnit, tietokonehuollot ja -asennukset sekä ilmakuvaukset.

Koulutukseltaan Hauhia on kokki. Elämä kuljetti kotiseudulta Pielavedeltä ympäri Suomen ja ulkomaillekin keittiömestarin töihin.

Veri veti kuitenkin takaisin Pohjois-Savoon. Viimeksi Hauhia oli pari vuotta kokkina tervolaisessa Lohimaassa.

– Viimeiset parikymmentä vuotta yrittäjyys oli mielessä. Sitten ajattelin, että mitähän sitä isona ryhtyisi tekemään. Kävin yrittäjäkurssit ja tässä sitä nyt ollaan.

"Jokaiselle jotakin"

Monipuolinen palvelukirjo oli alun perin Hauhian mielessä.

– Tarkoitus on, että saman yrityksen piiristä löytyisi melkein jokaiselle jotakin. Kaikkea sellaista, jota on oman elämän varrella tullut harrastettua ja sitä kautta opittua.

Ja moniosaamista totisesti tarvitaankin. Hauhia on tällä hetkellä yrityksensä ainut työntekijä.

Kesällä yrittäjää työllistivät eniten rakennus- ja kaivurityöt. Syksyllä listalle tulivat kokkihommat.

– Talvella teiden linkous ja auraus työllistää varmasti.

Traktori- ja konehommissa Hauhia tekee yhteistyötä muiden paikallisten yrittäjien kanssa.

Liika keskittäminen myrkkyä

Aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäki huomauttaa, ettei maaseutua tai sen elinkeinoja voi katsoa vain yhdenlaisten silmälasien läpi.

– Koko Suomi muodostuu erilaisista paikallisyhteisöistä ja maaseudulta löytyy monenlaisia alueita. Jossakin on jo perinteisesti ollut vahvaa yrittäjyyttä. Sitten on alueita, joissa ei ole pystytty uusiutumaan. Sieltä on muutettu pois ja väestö vanhenee.

Tilastojen mukaan neljä kymmenestä yrityksestä toimii maaseutualueilla. Yksin maatalous- ja puutarhayrityksiä on yli 50 000.

Katajamäen mukaan tärkeää on, että myös maaseudulla pidetään huolta kehittymisen edellytyksistä. Tällaisia ovat infrastruktuuri ja erilaiset palvelut.

– Ja se on yhteiskunnallisen päätöksenteon asia. Olisi nähtävä, ettei liiallinen keskittäminen istu monisyiseen maantieteeseemme.

Katajamäki itse puhuu lämpimästi "elinkeinojoukkueiden" puolesta.

– Muodostetaan yrittäjyydestä kiinnostuneista nuorista paikallisia elinkeinojoukkueita. Vanhemmat yrittäjät voisivat valmentaa heitä yrittäjyyden tiellä.

Katajamäen mukaan Suomessa olisi siirryttävä täsmäelinkeinopolitiikkaan.

– Pitää lähteä yksilöistä ja tukea hänen yrittäjäntietään. Se ei vaadi aina edes massiivisia rahoja.

"Helppo hengittää"

Mirko Hauhia ei ole katunut muuttoaan maalle. Yrittäjyys onnistuu vähän syrjempänäkin.

– Täällä on helppo hengittää. Kilpailua on, mutta ei niin suuressa määrin kuin kaupunkikeskuksissa. Ehkä täällä erottuu paremmin, kun pikkuisen osaa suutaan aukaista oikeassa paikassa.

Välimatkat ovat toki pitkät. Hauhia kiertää Tervossa, Pielavedellä, Vesannolla, Karttulassa, Keiteleellä ja ajoittain jopa Kuopiossa.

– Toki asiakasmäärät ovat kaupungeissa suuremmat. Mutta varsinkin näin alussa voi olla hyväkin, ettei asiakkaita ole liikaa. Ei tässä tarkoitus ole rikastumaan päästä, lähinnä vain saada elanto itselleen, Hauhia naurahtaa.

”Tuuli kääntyy”

Hannu Katajamäki ei usko, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua suomalainen maaseutu on tyhjentynyt vakituisista asukkaista ja kaikki kynnelle kykenevät ovat muuttaneet kaupunkeihin.

– Keskittämisen aika ja suuruuden logiikka väistyy ja alamme elää taas pienten paikallisyhteisöjen kautta, Katajamäki paukauttaa.

Hänen mukaansa julkisuudessa jylläävät makrotalouteen uskovat ekonomistit, "jotka eivät ymmärrä mitään maantieteestä".

– Mutta tämä aika menee ohi ja alamme kehittää paikkaperustaista yhteiskuntaa, jossa maaseudulla on erittäin tärkeä rooli. Uskon, että koemme renessanssin.

Parhaimmillaan maaseutu on Katajamäen mukaan tulevaisuudessa elävä ja elinvoimainen.

– Tuuli kääntyy, sen on pakko kääntyä. Jo tietoisuus ilmastonmuutoksesta edellyttää muutosta paikallisempaan talouteen.

Katajamäki uskoo, että esimerkiksi lähiruoan tuotanto, eettinen eläintalous ja vaikkapa tietoyritykset yleistyvät lähivuosina.

– Uskon, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua myös oppimisympäristöt ovat muuttuneet niin, ettei paikkasidonnaisuutta ole. Opiskelu voi olla hyvin monimuotoista missä tahansa.

Juttusarjassa kerrotaan tarinoita rakennemuutostilastojen takaa.