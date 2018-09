Neljä otettu kiinni Kiihtelysvaaran kirkon palosta

Poliisi on ottanut kiinni neljä joensuulaista rikoksesta epäiltyinä liittyen Kiihtelysvaaran kirkon paloon. Poliisi kertoo tehneensä useita kotietsintöjä, ja niitä jatketaan lähipäivinä. Myös epäiltyjen kuuleminen on aloitettu.

Poliisi ei kerro kotipaikan lisäksi muita yksityiskohtia epäiltyjen taustasta eikä avaa tutkinnan tilannetta tarkemmin.

Poliisi kertoi eilen, että kirkkopalon tutkinnassa on käynyt ilmi, että sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä. Tämä vahvisti epäilyjä, että paloon liittyy rikos.

Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut puukirkko tuhoutui tulipalossa maan tasalle sunnuntaiaamuna. Poliisi on tutkinut kirkkopaloa törkeänä vahingontekona.

Poliisi kertoi aiemmin, että tapahtumapaikkatutkinnassa on käytetty kahta poliisin palokoiraa, jotka tekivät ilmaisuja kirkon raunioissa. Poliisin mukaan ilmaisut viittaavat siihen, että kirkon sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä. Koirien ilmaisemisista kohdista on otettu näytteitä laboratoriotutkintaa varten.