Neljä pidätetty Joensuun lauantaiseen ampumiseen liittyen – osallisilla yhteyksiä kahteen eri moottoripyöräkerhoon

Poliisi on pidättänyt neljä ihmistä epäiltynä osallisuudesta Joensuun Raatekankaalla lauantaina tapahtuneeseen ampumiseen. Kaikkiaan sunnuntaina otettiin kiinni yhdeksän ihmistä, mutta viisi heistä on päästetty vapaaksi, poliisi kertoo.

Hätäkeskus sai lauantai-iltana ilmoituksen, jonka mukaan kiinteistöstä on kuulunut useita laukauksia. Paikalta oli poistunut kaksi autoa. Poliisin tietojen mukaan kiinteistössä toimii The Chosen Ones -nimisen moottoripyöräkerhon kerhotila.

Myöhemmin ilmeni, että sairaalassa on yksi ihminen hoidettavana ampumahaavan takia. Poliisin mukaan haavoittuneella on yhteyksiä rikollisjärjestöksi luokiteltuun moottoripyöräkerhoon.

Tutkinnanjohtaja Simo Hämäläisen mukaan haavoittunut ei kuulu The Chosen Onesiin, vaan johonkin muuhun ryhmään. Hän ei kommentoi, mikä ryhmä on kyseessä.

Sunnuntaina kiinni otettujen joukossa on Hämäläisen mukaan sekä The Chosen Onesiin että tähän toiseen ryhmään liittyviä ihmisiä. Poliisi selvittää, liittyykö ampuminen kahden rikollisryhmän välisiin välienselvittelyihin.

– Se tietysti meitäkin kiinnostaa. Sitä tässä selvitetään kiivaasti, mitkä ovat tämän teon taustat, Hämäläinen sanoo STT:lle.

Tapahtumia tutkitaan tapon yrityksenä.