Neljä suomalaismiestä kuoli Zimbabwessa – Lentoturman tutkinta loppusuoralla: "Näin voisi kuvitella, toivottavasti"

Zimbabwessa tapahtuneen suomalaisia kuolonuhreja vaatineen lento-onnettomuuden tutkinta on tiettävästi edennyt loppusuoralle.

– Näin voisi kuvitella, toivottavasti. Heiltä tuli pari viikkoa sitten viestiä, että ovat kohta valmiita, kertoo ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen Onnettomuustutkintakeskuksesta (Otkes).

Aaltonen ei ole saanut Zimbabwesta vastausta kysymykseensä, milloin "kohta" on.

Onnettomuudesta tulee torstaina kuluneeksi puoli vuotta. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n yleissopimuksen suositus on, että tutkinnan tulisi kestää enintään vuosi.

Neljä suomalaismiestä ja lentäjä kuolivat

Onnettomuus tapahtui 23. viime marraskuuta, kun pienlentokone syöksyi maahan vuoristoisella seudulla Masvingon maakunnassa Zimbabwessa Afrikassa. Neljä suomalaismiestä ja koneen paikallinen lentäjä kuolivat.

Onnettomuuden tutkinnasta vastaa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleissopimuksen mukaisesti tapahtumavaltio Zimbabwe. Suomella on oikeus muun muassa asettaa tutkintaan asiantuntija ja saada tutkinnasta faktatietoja, koska kuolonuhreissa oli Suomen kansalaisia.

– Yhteydenpito on ollut haasteellista, Aaltonen kuvailee.

"Olemme heidän armoillaan"

Alkuvuodesta Otkes harvinaisesti harkitsi keskeyttävänsä lentoturman tutkinnan, koska se ei ollut saanut Zimbabwen viranomaisilta tarvitsemiaan tietoja useista yrityksistä huolimatta.

Helmikuun loppupuolella keskus tiedotti, että se on saanut onnettomuudesta perustiedot. Aaltosen mukaan sen jälkeen merkittävää uutta tietoa ei ole tullut. Tietoa ei ole esimerkiksi onnettomuuden syystä.

– Odotamme, että tulisi mustaa valkoisella. Olemme heidän armoillaan.

Ensin luvassa lienee luottamuksellinen luonnos tutkintaraportista. On mahdollista, että myös Otkes saa kommentoida sitä, vaikka Suomella ei ole onnettomuuden kanssa muuta tekemistä kuin että uhreissa oli suomalaisia. Kansainvälisten pelisääntöjen mukaan lausuntoaika on 60 päivää. Lopputuloksena on julkinen raportti.

– Juhannuksen tienoilla toivottavasti tiedetään, milloin se julkaistaan.

Kone ehti lentää 70 kilometriä

Onnettomuuskone – Cessna U206C -tyyppinen yksimoottorinen lentokone – oli matkalla Hippo Valley -lentopaikalta Victoria Falls -lentoasemalle, kun se putosi perjantaiaamuna 23. marraskuuta. Onnettomuus tapahtui noin 70 kilometrin päässä lähtöpaikasta suoralla lentoreitillä. Suurin osa koneen hylystä päätyi jyrkkään metsäiseen rinteeseen. Matkan kokonaispituus olisi ollut noin 700 kilometriä.

Mediatietojen mukaan suomalaismiehet olivat metsästysmatkalla. He olivat yritysjohtajia.