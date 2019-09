Neljälle syytteet KRP:n tutkimasta vyyhdistä, jossa oli tuotettu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia

Syyttäjä on nostanut syytteet jutussa, jossa Suomessa oli kuvattu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia. Syytteitä sai neljä ihmistä.

Päätekijäksi katsottua miestä syytetään törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, kuvien hallussapidosta, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, perusmuotoisista lapsen hyväksikäytöistä ja törkeistä raiskauksista.

Toinen mies sai syytteet törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja kuvien hallussapidosta.

Kolmatta syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja neljättä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja muusta rikoksesta.

Yhden epäillyn osalta asia käsitellään sakotusmenettelyssä, ja yksi epäilty on saanut asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, syyttäjä kertoo.

Epäillyt seksuaalirikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2014 ja väkivaltaista hyväksikäyttömateriaalia koskevat rikokset vuosiin 2007–2017.

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat pääosin kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin tai eivät ole ottaneet kantaa syyllisyyteensä.

Uhrit 6

-

15-vuotiaita poikia

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, että epäillyt olivat tavanneet toisensa muun muassa netissä, eivätkä kaikki heistä tunteneet toisiaan entuudestaan.

KRP:n mukaan ringin uhreja on yhteensä kuusi, ja he ovat kaikki poikia. Tekoaikaan uhrit olivat KRP:n mukaan 6–15-vuotiaita. KRP on epäillyt, että osalle uhreista oli annettu metamfetamiinia tekojen aikana.

Poliisi aloitti tutkinnan toissa vuonna saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta ulottui yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.

Suomessa tuotetun materiaalin lisäksi epäillyt olivat KRP:n mukaan tuoneet Suomeen suuria määriä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. KRP:n mukaan epäillyiltä takavarikoitu aineisto sisälsi erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat. Suomalaisia epäiltyjä ei kuitenkaan epäillä kyseisen aineiston tuottamisesta.