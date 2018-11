Neljästä vahvasta naisesta kasvoi entistä vahvempia: "Ennen olin vähän, että anteeksi kun olen olemassa"

Neljä entistä vahvempaa naista on viihtynyt toistensa seurassa jo neljä vuotta. Alusta lähtien mukana on ollut näyttelijä-ohjaaja Tarja Pyhähuhta, joka on vetänyt Mikkelin seudun Muisti ry:n alaisuudessa toimivaa kangasniemeläisten omaishoitajien Virtapiiri-ryhmää, ja reilun vuoden mukana on ollut voimauttavan valokuvauksen metodiohjaaja Johanna Kuusisto.

Kuusikon yhteistyönä on syntynyt Minun Kangasniemeni -kuvakirja, jossa Irja Mieskolainen, Sirkka Kunnasvuo, Sirkka Kauppinen ja Helvi Puikkonen ovat pääosan esittäjinä. Kuusisto on kuvannut heitä neljänä vuodenaikana, ja lisäksi naiset kertovat elämästään ja tuntemuksistaan proosatekstien ja runojen avulla.

– Enhän minä osannut ennen yhtään mitään tällaista, mutta pääsin heti mukaan, kun liityin ryhmään, sanoo Sirkka Kunnasvuo.

– Ennen olin vähän, että ”anteeksi, kun olen olemassa”.

Pyhähuhta kertoo, että häntä on puhutellut erityisesti näiden kangasniemeläisnaisten rakkaus kotiseutuunsa. Se nousikin kantavaksi teemaksi, kun Pyhähuhta ryhtyi suunnittelemaan Kangasniemen Virtapiiri -projektin loppuhuipennusta.

– Mistä olen lähtöisin, missä ovat minun juureni, miten olen elänyt, Pyhähuhta sanoo.

– Vuosien mittaan opin näkemään heidät eri tilaisuuksissa puhuttelevina kasvoina. Siitä sain idean voimauttavaan valokuvaukseen ja valokuvakirjaan.

Pyhähuhta on innoissaan myös nelikon kyvystä kirjoittaa.

– Heistä alkoi pulputa luovuutta välittömästi. He osasivat katsoa taaksepäin ja avata omia tunteitaan.

– Vaatii paljon rohkeutta avata oma elämä kuviksi ja sanoiksi. Elämä on antanut näille naisille sanat ja taidon käyttää niitä.

Voimauttavassa valokuvauksessa kuvattavat pääsevät valitsemaan sekä kuvauspaikat että lopulliset kuvat monien joukosta.

– On ollut hienoa tutustua näihin ihaniin naisiin kameran kautta, Kuusisto kiittelee.

– Heistä on löytynyt herkkyyttä, ja kuvissa he ovat ihanan vahvoja.

Yhdessä kirjan kuvista seisoo Helvi Puikkonen vanhan puun vieressä.

– Muutin Suorantaan 58 vuotta sitten, ja silloin kiven päällä seisoi pieni puu, Puikkonen muistelee.

– Sanoin jo silloin, että tätä puuta ei kaadeta, ja siinä se on edelleenkin.

Sirkka Kauppinen kehuu kokemusta ”järjettömän hienoksi”.

– Aluksi ajattelin, että ei tästä tule varmaan mitään, mutta pikkuhiljaa hoksasin, että tämähän on hirveän kivaa, Kauppinen kiittelee.

– Tarja on kaivanut meistä uusia ihmisiä. Virtapiiristä on saanut sen nimen mukaisesti virtaa ja myös rohkeutta.

Irja Mieskolainen kehuu, että pienessä ryhmässä on ollut paljon voimaa.

– Olemme tukeneet toinen toisiamme, Mieskolainen sanoo.

– Ryhmä muodostettiin oikeaan aikaan, ja se on antanut todella paljon.

Kangasniemen kirjastossa avataan kirjaprojektia esittelevä näyttely 19.11. alkaen. Esille tulee 16 valokuvaa.

– Kirjan julkistaminen loksahti hyvään paikkaan, sillä meillä on menossa kirjaston 70-vuotisjuhlavuosi, kirjastonjohtaja Sari Tulla muistuttaa.