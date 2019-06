Nelostiellä Kuhmoisissa vakava liikenneonnettomuus — kaksi henkilöä osallisena, henkilöauto syttynyt palamaan

Nelostiellä Kuhmoisissa on tapahtunut liikenneonnettomuus tiistaina noin kello 11.15. Onnettomuudessa on ollut osallisena hiilidioksidia kuljettanut rekka, joka on suistunut tieltä ja henkilöauto, joka on syttynyt palamaan.

Onnettomuudessa on osallisena kaksi henkilöä. Tie on kokonaan poikki kokonaan raivaus- ja sammutustöiden vuoksi.

Asiasta lisää hetken kuluttua.