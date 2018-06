Nelostiellä ruuhkaa, lentoaseman lähiparkki täynnä Tikkakoskella – Bussikuljetuksia lentonäytökseen lähtee etäparkkipaikoilta

Tikkakosken lentoaseman lähellä sijaitseva Rullaustien lähiparkkipaikka on täynnä, joten suoraan lentoasemalle ei enää kannata autolla pyrkiä, tiedottaa Ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytöksen tapahtumajohtaja Jarmo Majapuro.

– Tikkakoskella ei enää ole yleisöpysäköintiä. Tapahtuma on pian loppuunmyyty, Majapuro toteaa.

Jyväskylän ja Tikkakosken välillä Nelostiellä on ruuhkaa, kun ihmiset yrittävät Ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytökseen Tikkakoskelle.

Killerillä vielä tilaa

Tikkakoskelle mielivien kannattaa ajaa autonsa etäparkkiin Jyväskylän Killerin raviradalle (Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä) ja nousta siitä ilmaiskuljetuksen kyytiin, Majapuro ohjeistaa.

Etäparkkipaikat Laukaan Tiituspohjassa ja Hirvaskankaan ABC:llä ovat täynnä, Majapuro toteaa.

Lisäksi bussikyytejä lähtee Jyväskylän Matkakeskukselta, mutta paikanpäältä saatujen tietojen mukaan kuljetukset ovat pahasti myöhässä ja Matkakeskuksen pihaan on pakkautunut satoja ihmisiä odottamaan kuljetuksia.

– Myöhästykset johtuvat Nelostien ruuhkista, Majapuro sanoo.

Kuljetuksia tauotta kello 14 saakka

Bussit liikennöivät nonstop-periaatteella kello 14 asti. Kello 14–18 lähtöjä on vartin välein: tasalta, vartin yli, puolelta ja varttia vaille. Kello 18 alkaen kuljetukset jatkuvat nonstop-periaatteella.

Kaikki kaupungista ja etäparkkipaikoilta tulevat bussit tuovat matkustajat Jyväskylän lentoasemalle. Kävelymatka näytösalueelle on noin 100 metriä. Liikuntarajoitteisille on esteetön reitti alueelle. Näytöksestä poistuminen tapahtuu tulopaikan vierestä lentoaseman edestä. Kaupunkiin ja etäparkkeihin lähtevillä busseilla on omat lähtölaiturinsa.

Kaikilla kaupungista ja etäparkkipaikoilta tulevilla asiakkailla tulee olla hankittuna näytöslippu ennen bussiin nousua.

Tarkemmat ohjeet saapumiseet löydät täältä.