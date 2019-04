Nelostielle rakennetaan uusia ohituskaistoja – Näin tietyö vaikuttaa liikenteeseen Leivonmäen eteläpuolella

Nelostien uusien keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentaminen Joutsaan on sujunut aikataulussa. Pohjoisessa työmaa alkaa Leivonmäen taajaman kohdalta ja etelässä parisen kilometriä Leivonlinnasta Joutsan suuntaan.

Kaikkiaan työmaalla on mittaa noin yhdeksän kilometriä.

Tähän mennessä liikenteen sujuvuuteen eniten vaikuttaneet paikat ovat olleet siltatyömaat, joista toinen on etelässä Leivonlinnan ja toinen pohjoisessa Haapasuontien kohdalla. Molempiin paikkoihin on rakennettu väliaikainen kiertotie.

– Nyt molemmat sillat ovat valmiita, kertoo YIT Suomi Oy:n projektipäällikkö Timo Parikka.

– Kiertotiet puretaan ja sillat avataan liikenteelle kesäkuussa, kun ne on saatu asfaltoitua.

Päällystämisen aikataulu on sidottu asfalttiasemien aukeamiseen.

– Asfaltointi vaatii riittäviä lämpötiloja, ja asfalttiasemat avautuvat vasta toukokuun loppupuolella.

Tällä hetkellä töitä tehdään muun muassa Leivonmäen Teboilin ja Karoliinan Kestikievarin kohdalla. Harjulahden liittymä siirretään jokunen sata metriä etelämmäksi ja Niittysentien nykyinen liittymä suljetaan.

– Siellä on nyt käynnissä Nelostien länsipuolella, Teboilia vastapäätä olevan suon ylitys.

Työmaan vastaava mestari Olli Lehtimäki sanoo, että kovaa lumentuloa lukuun ottamatta talvi on sujunut hyvin, mutta varsinaiset kiireet alkavat vasta pääsiäisen jälkeen.

– Koko talvi on tehty rinnakkaisteitä, Lehtimäki sanoo.

– Varsinaisella valtaväylällä on sen sijaan ollut vielä hiljaista lukuun ottamatta siltojen rakentamista.

Leivonmäki on tunnettu erityisesti suoalueistaan, joten rinnakkaisteiden rakentaminen on vaatinut erityisosaamista.

– Kaksi rinnakkaistietä tehdään lujiterakenteella, eli eloperäinen maa jätetään alle ja turpeen päälle tulee lujitekangas ja kantava kerros.

– Valtatiellä ei näin nykyisin tehdä, mutta kun olemme tehneet koekuoppia, joka paikasta ei täälläkään ole otettu turvetta pois.

Lehtimäki sanoo, että turve sinänsä ei ole tienpohjalla ongelma, kunhan sen annetaan painua riittävän pitkään.

– Nykymääräysten mukaan valtatie ei saa olla hetkeäkään sorapinnalla, koska liikennemäärät ja kuormat ovat niin suuria. Kun tätä tietä on rakennettu 1960-luvulla, se on ollut ainakin yhden talven murskeella, jolloin se on saanut painua riittävästi.

Kun työt lähtevät kunnolla käyntiin, joudutaan valtatiellä tekemään paljon liikennejärjestelyitä.

– Nelostie on jonkin aikaa yhdellä kaistalla ja liikennevalo-ohjauksella. Järjestelyt tehdään tietysti pätkissä, ja ne aloitetaan Joutsan päästä.

– Työ aloitetaan lisäkaistan teolla, höyläämisellä ja tiivistämisellä. Päällysteporukka tulee töihin sitten touko-kesäkuun vaihteessa.

Uudet kaistat pitäisi saada käyttöön lokakuussa.

– En epäile hetkeäkään, etteikö siihen päästäisi.

Ohituskaistojen ja Harjulahden liittymän siirron lisäksi urakkaan kuuluvat maanteiden liittymiin rakennettavat kääntymiskaistat. Myös yksityisteiden liittymäjärjestelyitä ja rinnakkaisteitä tehdään siten, että valtatien 100 kilometrin tavoitetuntinopeus saavutetaan.

Lisäksi ajorataa levennetään, luiskia loivennetaan ja tien pystygeometriaa parannetaan. Ohituskaistoille rakennetaan valaistusta, ja taajaman kohdalle tehdään melukaidetta.

Alkuperäiseen tiesuunnitelmaan kuuluu ohituskaistojen rakentaminen myös Leivonmäen taajaman pohjoispuolelle Naukjärven kohdalle, mutta niiden toteuttaminen jää myöhemmäksi.

Tieremonttiin on myönnetty 13,9 miljoonan euron rahoitus.