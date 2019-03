Nelostien jättihankkeen aloitus viivästyy – Vehniän suunnitelmat saivat lainvoiman vain muutama päivä sitten

Nelostien parannus alkaa Jyväskylän Kirrin ja Tikkakosken välillä toukokuun alussa. Runsaan kuukauden viivästyksen taustalla oli urakoitsijan eli Destian suunnitteluresurssin määrä, projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta kertoo.

– Tiejakson kehittämisessä on haasteita ja siinä on etsitty helpottavia ratkaisuja. Kyllä tästä merkittävän kookkaasta hankkeesta on haettu vielä säästökohteitakin, Niskanen sanoo.

Lisäksi Vehniän osalta suunnitelma tuli lainvoimaiseksi vain muutama päivä sitten. Kiinteistöpäällikkö Markku Karvonen Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että haltuunottokokouksen päivämäärää Vehniän osalta ei ole vielä päätetty.

Kokous on välttämätön maanomistajien korvausten ja puiden raivaamisen rajojen kannalta.

– Periaatteessa puustoa voisi poistaa jo nyt, mutta juridisesti alue siirtyy rakentajien haltuun tuossa kokouksessa. Odotamme lumien sulamista, jolloin haltuunottomerkinnät on helpompi tehdä maastoon. Ne ovat myös rajoina puun poistoille, jos maanomistajat haluavat poistaa puustoa itse. Puun poisto onnistuu heti merkitsemisen jälkeen, Karvonen kertoo.

Haltuunottokokous pidetään hänen mukaansa toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Maantielain mukaisessa tietoimituksessa varmistetaan maanomistajille tasapuolinen kohtelu tiealueeksi lunastettavien alueiden korvauskäsittelyssä.

Lintukankaan alueella moottoritienlinjan kupeessa kaksi miestä hakeautoineen teki maanantaista urakkaansa. Sauli Liimatainen peruutteli täyttä vetoautoa perävaunun eteen.

– Biotuotetehdas lisäsi hakkuita ja kyllähän myös haketettavaa on kertynyt enemmän. Moottoritien maastokäytävän raivaus lisää myös haketettavaa. Sitä en nyt tiedä, ovatko nämä rangat ja risut tuolta maastokäytävästä, huikkasi Liimatainen vetoauton ikkunasta.

– Moottoritielle tulee todella leveä maastokäytävä, josta puusto poistetaan. Tämän hakkuun rungot on jo viety aiemmin teollisuudelle. Meidän jälkeen tulee vielä kantoauto viemään paalit, taukoa Liimataisen peruuttamisen ajan auringonpaisteessa pitänyt Niko Neuvonen tuumasi.

Sen jälkeen hän siirsi hake­auton rankakasan kupeeseen, ja työ jatkui.

Parannusurakka Kirrin ja Vehniän välillä maksaa noin 139 miljoonaa euroa. Valmista pitäisi olla elokuun lopussa vuonna 2022. Lisätalousarviossa hanke ei saanut lisärahaa, mutta budjettitekstiin tuli kirjaus rakentamistoimien sallimisesta Kirrin eteläpuolelle ja Tikkakosken pohjoispuolelle.

– Näin me saamme Vehniän mukaan. Se oli mukana urakan kilpailutuksessa. Suunnitelman otsikko Kirri–Tikkakoski meni sellaisenaan alkuperäiseen budjettitekstiin, ja se olisi voinut rajata rakentamista, Niskanen selittää.

Väylävirasto ja Destia allekirjoittavat toteutusvaiheen urakkasopimuksen maaliskuun aikana. Sen jälkeen Destia aloittaa rakennussuunnittelun. Urakkasopimukset allekirjoitetaan huhtikuussa ja varsinaisiin rakennustöihin Kirrin ja Tikkakosken välillä päästään Niskasen mukaan toukokuun alussa.