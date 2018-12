Nelostien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle Akanniemessä

Valtatien 4 uusi Akanniemen risteyssilta ja eritasoliittymä otetaan liikenteelle Äänekosken pohjoispuolella keskiviikkona. Samalla liikenne siirtyy pois syksyn käytössä olleelta rinnakkaistieltä.

Destialta työmaapäällikkö Kyösti Körkkö kertoo, että mittava työmaakohde etenee täysin aikataulussaan.

– Uusi risteys ja uudet tiet on valaistu. Tiet ovat myös pääosin jo päällystetty. Talven yli murskepinnalle jäävät Akanniemen eritasoliittymän läntiset rampit. Ne päällystetään heti säiden salliessa keväällä. Syksyllä alueella on enää vähäisiä viimeistelytöitä ja valmista on kesäkuussa vuonna 2020, sanoo Körkkö.

Hyväntuulinen kaksikko Aleksi Manninen ja Eetu Hedman kiinnittivät vielä kaiteita Akanniemen läntisellä rampilla tiistaina.

– Kyllä tämä valmiiksi liikenteelle saadaan tänään. Kellonaikaa en muista, milloin liikenne tähän siirtyy, kertoo Hedman.

Rampit Viitaniemeen ja Akanniemeen ovat keskiviikosta lähtien liikenteen käytössä normaalisti. Kevyt liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisesta tultaessa valtatien 4 länsipuolelle ja kaartaa Akanniemen sillalle, josta on yhteydet linja-autopysäkeille. Linja-autopysäkit on sijoitettu alkuperäisille paikoilleen valtatien varteen.

Myös kevyen liikenteen väylä on valaistu ja päällystetty lukuun ottamatta Järvenpääntien risteysaluetta ja valtatien länsipuolen ramppien aluetta. Näin pohjoisen suunnasta tuleva kevyt liikenne liikkuu murskepintaisilla väylillä.