Nelostien uudet peltipoliisit otetaan käyttöön huhtikuussa

Valtatie 4:llä Lusi–Vaajakoski -tiejakson uudet valvontakamerat saataneen käyttöön huhtikuun lopulla. Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan käyttöönotto on jo loppusuoralla, mutta vaatii vielä teknisiä ratkaisuja sekä myös henkilöstön kouluttamista.

– Meillä on koulutuspäivät huhtikuun alussa. Sitten reitittimiin liittyy vielä turvallisuusverkkoon liittyvä haasteita, jotka tulee ratkaista.

Lisäksi Ihalainen toivoo, että Väylävirasto tarkistaisi yleisesti nopeusrajoitusmerkkien paikkoja, sekä päivittäisi niitä tarpeen vaatiessa vastaamaan nykypäivää.

– Tällä valtatien tiejaksolla merkkien tulee olla riittävän etäällä kameroista, jotta kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida rajoituksiin. Nopeusrajoitusten päivityksellä on merkittävä asennevaikutus. Jos kuljettajat kokevat rajoitukset oikeiksi, he myös noudattavat niitä paremmin, sanoo Ihalainen.

Lusi–Vaajakoski -tiejaksolle asennettiin uuden tekniikan kamerat jo lokakuussa viime vuonna. Järjestelmän kustannukset ovat puolen miljoonana euron luokkaa. Kamera pystyy erittelemään tarkasti eri kaistoilla ajavien nopeudet yksilöllisesti. Lisäksi se pystyy erottamaan vaikkapa satasen nopeusalueella ajoneuvokohtaisen nopeutensa ylittävän kuorma-auton.

Suomessa kuvausetäisyys riippuu valvontapaikasta, eli tieympäristön ominaispiirteet vaikuttavat kuvausetäisyyteen. Nopeusmittaus ei tapahdu enää tienpinnan antureilla vaan järjestelmä on tutkapohjainen. Se mittaa nopeudet jo 150 metrin päästä. Kuva otetaan myös huomattavan paljon aikaisemmin kuin ennen.

– Viime hetken jarruttelu ei enää pelasta, mutta kuvat otetaan mittaustietoineen niin läheltä, että se ovat teknisesti laadukkaita. Tarkoituksena ei ole sakottaa mahdollisimman montaa kuljettajaa, vaan parantuneella tekniikalla edelleen edistää liikenneturvallisuutta, toteaa Ihalainen.