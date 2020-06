Netissä leviävän hyväksikäyttö- ja väkivaltamateriaalin käyttäjille halutaan kovemmat rangaistukset – "Materiaali on niin raakaa ja uhrien kärsimykset valtavia"

Kokoomuksen kansanedustajat ovat tehneet lakialoitteen, jossa vaaditaan muutoksia netin seksuaalirikollisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Aloite koskee lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta tuotettua kuvamateriaalia.

Aloitteen tekijöiden mukaan materiaalin hallussapitoa ja levittämistä koskeva lainsäädäntö on epäloogista ja rangaistukset liian lieviä.

– Koska rangaistukset ovat lieviä, teot myös vanhenevat nopeasti. Tavallisessa CAM-materiaaliin liittyvässä rikostapauksessa tutkittavaa materiaalia voi olla kymmeniä tuhansia kuvia ja videoita. Yhdenkin tapauksen tutkinta on hyvin vaativaa ja pitkäkestoista, sanoo tiedotteessa syyttäjätaustainen Pihla Keto-Huovinen.

CAM tulee sanoista child abuse material, mikä suomeksi tarkoittaa lapsen hyväksikäyttöä tai pahoinpitelyä kuvaavaa materiaalia.

Miljardien markkina

Aloitteessa todetaan, että koska materiaalilla on kysyntää, eli ihmisiä, jotka haluavat katsoa sitä, sitä myös tuotetaan. Materiaalista tekijät ja jakajat saavat myös taloudellista hyötyä, ja markkinan arvo mitataan miljardeissa euroissa vuosittain, aloitteessa sanotaan.

Keto-Huovinen ja toinen aloitteen tekijä poliisitaustainen Marko Kilpi huomauttavat, että väkivaltamateriaalin hallussapitoa ei ole Suomessa kriminalisoitu.

– Materiaali on niin raakaa, että sen katselu on vaurioittavaa ja on otettava huomioon, että kummassakin lajissa uhrien kärsimykset ovat valtavia. Näitä materiaaleja valmistetaan myös Suomessa, joten emme ole pelkästään kuluttajan asemassa tässäkään asiassa, Kilpi sanoo.

Aloitteen on allekirjoittanut yli sata edustajaa.