Neuvottelut ohi tältä päivältä – Rinne kävi puolueiden paineita läpi puheenjohtajien kanssa

Hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne (sd.) luonnehtii puheenjohtajien palaveria hyvähenkiseksi siitä huolimatta, että keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä antoi eduskunnassa päivällä epäileviä kommentteja neuvottelujen etenemisestä.

Rinne kertoi käyneensä jokaisen puoluejohtajan kanssa läpi kunkin puolueen painetilat, myös Sipilän.

– Minusta tilanne on hyvin hallinnassa ja hyvähenkisenä jatketaan touhua niin kuin tähänkin asti.

Sipilän päivällä lausumia kommentteja hän kuvaili normaaliin neuvottelumenettelyyn kuuluvaksi tunteenpurkaukseksi. Hallitusneuvotteluissa vaikeat hetket ovat käsillä, sillä aiemmin puheenjohtajien pöydässä ei ole vielä ratkottu visaisimpia käytännön kysymyksiä. Vaikuttaakin siltä, että tunnelma tiivistyy lähiaikoina Helsingin Säätytalolla.

Puheenjohtajat päättivät talousraamia käsitelleen kokouksensa jo parin tunnin jälkeen ja jatkavat keskustelua Säätytalossa sunnuntaina iltapäivällä.

– Saimme tiettyjä asiakirjoja virkamiehiltä, jotka olivat tänään kursorisesti käsittelyssä ja asiaan palataan, Rinne sanoi.

Eri ryhmissä mennään eri tahtiin

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kuvaili päivää pitkäksi ja sanoi, että ilmassa alkaa olla neuvotteluväsymystä. Hän sanoi, että puheenjohtajien pöydässä ovat puhututtaneet taloustilanne, talousraamit ja neuvottelujen edistyminen.

– Eri ryhmissä mennään vähän eri tahtiin. Mutta sunnuntaina nähdään täällä Säätytalolla myös puheenjohtajien kesken ja ei nyt vielä varmaan mitään paniikkinappulaa tarvitse painaa, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa talous on haastava, ja hän uskookin, että sitä käsitellään vielä ensi viikon alkupäivät. Hänen mukaansa ryhmien esitysten taloudellisia vaikutuksia ei ole vielä laskettu yhteen.

– Ensi viikko tulee olemaan varmaan aika kriittinen tässä suhteessa.

Haavisto arvioi ensi viikon olevan kriittinen myös erityisesti keskustaa ja vihreitä hiertävien asioiden ratkaisuissa.

Rinne naureskelee lehtikirjoituksille

Rinne kommentoi Helsingin Sanomien uutisoimaa riitaa 700 miljoonan euron veronkorotuksista sanomalla, ettei itse ole kuullut puhuttavan veronkorotuksesta yhtään mitään.

– Olen katsonut näitä lehtikirjoituksia tästä neuvotteluprosessista ja olen mielessäni naureskellut, että tällä hetkellä tuntuu olevan enemmän tietoa muilla kuin meillä.

Rinteen mukaan olemassa on jo hyvin paljon käytännön tietoa tuloista, menoista ja veroista nyt kun kahtena päivänä niistä on puheenjohtajien pöydässä puhuttu, mutta hän ei niistä kerro ennen kuin on valmista.

– Hoidan tätä prosessia sillä tavalla, että täällä syntyisi lopputulos, että asioita ei reviteltäisi mediassa ennen kuin ne ovat valmiita.

Rinteen mukaan puheenjohtajien yhteinen tavoite on edelleen se, että hallitusohjelma olisi perjantaina valmiina, "mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tielle voi sattua".

Vaihtoehtoisia hallituspohjia Rinne kiistää edes miettivänsä.

– En tällä hetkellä mieti mitään muuta kuin, että tämä saadaan kasaan.