Niinistö: Pohjoismaiden pääministerien läsnäolo arktisessa foorumissa tärkeää

Pohjoismaiden pääministerien saapuminen poikkeuksellisesti Pietariin Venäjän järjestämään arktiseen foorumiin on presidentti Sauli Niinistön mukaan merkittävä avaus. Niinistön mukaan maiden edustus on aikaisemmin tapahtunut alemmalla tasolla.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa keskustellut Niinistö sanoi myös, että Venäjä haluaa pysyä edelleen Euroopan neuvoston jäsenenä, mutta haluaa jäsenenä myös täydet oikeudet.

Niinistön mukaan Suomi tulee puheenjohtajakautensa loppuajankin tekemään työtä sen eteen, että Venäjä pysyisi jäsenenä. Presidentin mukaan asia ei kuitenkaan tänä aikana toivottavasti ratkea, koska aikaa olisi vain negatiiviseen ratkaisuun.

Suomi toimii Euroopan neuvoston korkeimman päättävän elimen eli ministerikomitean puheenjohtajana toukokuun puoliväliin saakka.

Putinin mukaan Suomen ja Venäjän suhteet kehittymässä hyvin

Putin toivotti Niinistön tervetulleeksi lyhyessä kuvaustilaisuudessa ja totesi, että maiden suhteet ovat kehittymässä hyvin.

– Tällä kertaa me tapaamme arktisen konferenssin puitteissa. Suomi on puheenjohtaja tässä (Arktisessa) neuvostossa ja on kahdessa vuodessa saanut aikaan huomattavat tulokset. Kahdenväliset suhteet ovat kehittymässä mainiosti, Putin sanoi.

Niinistö totesi, että arktisen alueen yhteistyö ja siihen liittyvät keskustelut ovat sujuneet hyvin ja kävisivät malliksi muullekin maailmalle.

– Luulen, että me olemme näiden vuosien aikana saaneet arktisen alueen maailmankartalle. Dialogi on sujunut hyvin. Ja todellakin maittemme kahdenväliset suhteet ovat hyvät naapuruussuhteet. Vierailin täällä eilen meidän konsulaatissamme, joka myöntää eniten viisumeita maailmassa konsulaateista, Niinistö sanoi.

Niinistö kevensi tunnelmaa vielä tapaamisen alun lehdistötilaisuudessa vitsailemalla Putinille turistien käytöksestä.

– Tuli mieleeni muutaman vuoden takaa sanasi, kun kerroin että Helsinkiin on tulossa paljon venäläisiä turisteja. Totesit, että toivottavasti he osaavat käyttäytyä. Toivottavasti suomalaiset ovat täällä osanneet käyttäytyä, Niinistö sanoi katsoen Putinia.

– He käyttäytyvät normaalisti, eli ottamisen jälkeen syövät kunnolla, Putin vastasi nauraen.