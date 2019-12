Niinistö: Suomessa on ennenkin vaihtunut hallituksia – ei pidä säikähtää

Presidentti Sauli Niinistön mukaan politiikassa on viime päivinä riittänyt vauhtia, mutta sitä ei pidä säikähtää. Niinistö muistutti Ylen Linnan juhlien haastattelussa, että Suomessa on ennenkin vaihtunut hallituksia. Hänen mukaansa voi käydä niinkin, että ensin ollaan vähän huolestuneita, mutta sitten ryhdistäydytään.

– Turbulenssia on ollut aiemminkin monta kertaa ja siitä selvitään, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä luottamuksen palauttaminen politiikkaan on kiinni kaikista siinä mukana olevista. Hänestä systeemin ei voi olettaa korjaavan itseään, vaan kaikki on ihmisistä kiinni.

"Lyhyissä ilmaisuissa syytä olla tarkkana"

Linnan juhlien teema on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Rouva Jenni Haukio arvioi, että luotettava ja tieteellinen tieto on Suomessa erittäin arvostettua.

– Sen asema on hyvin vakaa edelleen, mutta sitä haastetaan monilta eri suunnilta. Siinä meiltä kaikilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta ja medialukutaitoa jo sieltä ihan oikeastaan varhaislapsuudesta lähtien, Haukio sanoi.

Niinistö kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että kaikilla tuntuu olevan vähän kiire ja uutisia tulee paljon. Se houkuttaa ilmaisemaan asiat hyvin lyhyesti, esimerkiksi otsikoilla tai yhdellä virkkeellä.

– Siinä käy helposti niin, että kun niitä päivän mittaan tulee kymmenittäin, ehkä sadoittain, niin vain se jää mieleen. Seuraavalla viikolla ei ole enää lähdekritiikistä mitään mielikuvaa.

– Kaikissa näissä lyhyissä ilmaisuissa olisi syytä olla aika tarkka. Myöskin kaikkien viestittäjien, Niinistö sanoi.

Niinistö kuitenkin uskoo, että useimmat ihmiset osaavat olla tarkkana ja ymmärtävät, jos jonkun sanomiset tai kirjoitukset eivät ole totta. Enemmistö ei siihen kuitenkaan puutu.

– Mutta tärkeintä on, että heidän korviensa välissä säilyy kontrolli.

Hetkeä ennen Ylen haastattelua Niinistö tervehti Linnassa paikalla olevaa mediaa. Hän muistutti silloinkin illan teemasta ja etenkin kunnioittavasta keskustelukulttuurista.

– Moni meistä on nähnyt, että tässä suhteessa on parantamisen varaa, mutta kaiken kaikkiaan Suomen näkymä tulevaisuuteen on vahva ja hyvä.

– Jokainen meistä ymmärtää ihan tasan tarkkaan, mitä on tieto, mitä on totuus kontra puolivalheet tai valheet.

Ainutlaatuisia kohtaamisia

Talvisodan alkamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Linnan juhlien kunniavieraana on tuttuun tapaan sotaveteraaneja ja lottia. Haukion mukaan jokainen kohtaaminen veteraanin tai lotan kanssa on ollut aivan erityinen.

– Ne ovat ainutkertaisia kohtaamisia ja niistä voi joka kerta oppia uutta, Haukio sanoi Ylelle.

Niinistö puolestaan kertoi kuulleensa, kuinka eräs lotta kerran sanoi Haukiolle olevansa kiitollinen elämästään.

– Minä luulen, että talvisodan perinne on, että me olemme kiitollisia vapaasta elämästämme, Niinistö jatkoi.

Ylen haastattelun jälkeen presidentti suuntasi Valtiosaliin, jonka ovet avattiin vieraille kello 19. Ensimmäisenä kättelyyn saapui kenraali Jaakko Valtanen.