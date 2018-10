Niinistöllä työntöä, mutta Ohisalo vahvoilla vihreiden kuskin paikalle – Liikuttunut Niinistö: "Nyt ei ole oikea hetki miettiä sitä"

Vihreitä pitkään johtanut kansanedustaja Ville Niinistö on ylivoimaisesti paras vaihtoehto puheenjohtaja Touko Aallon seuraajaksi. Hän nosti vihreät "pääministeripuolueeksi" ja hän on toiminut ministerinä. Nyt jos koskaan vaalivankkureiden vetäjältä vaaditaan kokemusta.

– Minusta nyt ei ole oikea hetki miettiä sitä. En ole itse miettinyt, silmin nähden liikuttunut Niinistö vastasi toimittajien uteluihin keskiviikkona.

Hän kuvasi eduskuntaryhmän kokousta, jossa Aalto kertoi tilanteestaan, rankaksi ja liikuttavaksi hetkeksi, jossa nähtiin paljon kosteita silmiä.

"Putinmainen ratkaisu"

Tänään ehdokaskandidaatteja saattaa jo ilmaantua, sillä kampanja-aikaa on vain reilu viikko. Moni vihreä toivoo Niinistöä ehdolle, mutta on täysin mahdollista, ettei hän asetu ehdokkaaksi. Se olisi liian putinmainen ratkaisu. Vladimir Putin palasi Venäjän presidentiksi heti kun se oli mahdollista.

Vahvin ehdokas puheenjohtajaksi on Aaltoa sijaistava puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Hän on pätevä ja hyvä mediaesiintyjä. Rasitteena on kuitenkin se, ettei Ohisalo ole kansanedustaja.

Helsinki vai maakunta

Puheenjohtajuudesta 2017 kisannut ensimmäisen kauden kansanedustaja, Helsingin Kalliossa asuva Emma Kari on yksi vaihtoehto. Karin valinnan riskinä on se, että puolue leimautuisi eteläisen Suomen puolueeksi, joka keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen ja maaseudun asukkaiden kurittamiseen.

Henkilön ohella puheenjohtajan valinnassa on kysymys puolueen linjasta. Tutkimukset kertovat, että vihreillä on paljon äänestäjäpotentiaalia. Sen saavuttaminen edellyttää kurssin reivaamista kohti yleispuoluetta, joka puhuttelee myös maakuntien ihmisiä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.