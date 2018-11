Nimetön, iätön, sukupuoleton – Keskimaalla meneillään anonyymin työnhaun kokeilu

Keskimaa kokeilee marraskuun ajan työntekijöiden rekrytointia anonyymisti. Hakupapereista ei selviä työntekijän nimi, sukupuoli tai syntymäaika. Näin ollen rekrytoinnissa ei iän tai sukupuolen pitäisi vaikuttaa, ja kun nimeäkään ei tiedetä, myöskään kansallisuutta ei voi arvailla.

Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg pitää kokeilua erittäin mielenkiintoisena, ja se on otettu tiimeissä uteliaalla innolla vastaan.

– Marraskuun alun jälkeen on jo muutama rekrytointi käynnistynyt, esimerkiksi myyjiä on haettu Karstulaan ja Korpilahdelle, vuoropäällikköä Paviljonkiin ja apulaismarketpäällikköä Lievestuoreelle, Thusberg kertoi.

Miten anonyymi rekrytointi lopulta onnistuu, selviää vasta kun rekrytoinnit on tehty.

– Ensimmäisiä hakemuksia käsitellään nyt. Tässä vaiheessa uusi asia tuntuu erikoiselta ja jännittävältä. Nimi on kuitenkin asia, mihin yleensä kiinnitytään ja se on ensimmäisen asia minkä tuntemattomallekin ihmiselle kertoo, Thusberg sanoi.

Keskimaassa rekrytoijat ja esimiehet haluavat haastaa itseään nimen, syntymäajan tai sukupuolen merkityksestä, vaikka osaaminen onkin aina tärkein tekijä rekrytoinnissa.

– On hyvä nähdä, löytyykö kokeilun kautta kohtia, joita pitää rekrytoinnissa pohtia uudelleen omissa asenteissa.

Hakemukset käsitellään anonyymeina haastatteluvalintoihin saakka. Tunnistetietona pitää olla puhelinnumero, jotta haastatteluun pääsevät ihmiset tavoitetaan. Thusberg vakuuttaa, että hakijoita on niin paljon ja työtä rekrytoijilla niin paljon, ettei kiusausta selvittää hakijan nimeä puhelinnumeron perusteella synny.

– Eikä siihen ole muutenkaan tarvetta, sillä haastamme itseämme keskittymään ensisijaisesti siihen, mikä on haun kannalta olennaisinta, eli miten hakija sopii siihen profiiliin mitä olemme hakemassa, minkälainen kokemus hänellä on ja mitä hänellä on meille tarjota, Thusberg sanoi.

Vasta haastattelussa paljastuu hakijan nimi ja ikä.

– Meitä työnantajia haastaa tässä ajassa kovasti myös työvoimapula ja henkilöstön saatavuus. Jos meillä on joitakin asenteita ollut, niin meidän on korkea aika päästä niistä eroon. Ikä, sukupuoli tai etninen tausta ei kerro mitään siitä, miten ihminen tehtävässä suoriutuu, vaan ne ovat aivan muita asioita, Thusberg muistuttaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta käyntiin lähtevä Työ ei syrji -kampanjassa on mukana S-ryhmän lisäksi 17 muuta erikokoista yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta.