"Nimimerkillä Uupunut henkilöstö" – Aluehallintovirastoihin tulee valituksia kuntien tavasta järjestää varhaiskasvatus

Melko suuri osa aluehallintovirastojen (avi) tekemästä varhaiskasvatuksen valvonnasta koskee yleisesti kunnan tapaa järjestää varhaiskasvatus.

– Siihen olen kiinnittänyt huomiota, sanoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hänen mukaansa kyseessä on ollut nouseva trendi.

Uutissuomalainen sai aluehallintovirastoilta tilastot niihin kahden viime vuoden aikana tehtyjen kanteluiden ja vireille tulleiden valvontojen määristä. Ensin mainitut ovat yksityishenkilöiden tekemiä valituksia, jälkimmäiset on aloittanut viranomainen. Tilaston mukaan lähes kaikissa aveissa on ollut yleisesti varhaiskasvatukseen kohdistuvia asioita vireillä. Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen osalta asiaan ei saatu vahvistusta jutun julkaisuun mennessä.

Länsi- ja Sisä-Suomessa lähes kaikki avin valvontatoimista ovat kohdistuneet kokonaisiin kuntiin tai kaupunkeihin: kymmenen vuonna 2017 (100 prosenttia kaikista kanteluista ja valvonnoista) ja kuusi vuonna 2018 (40 prosenttia).

Etelä-Suomen aviin on tehty vuonna 2017 kolme yleisesti varhaiskasvatukseen kohdistuvaa kantelua ja vuonna 2018 kaksi. Kumpikin on vajaa kahdeksan prosenttia kaikista kanteluista ja valvonnoista.

Itä-Suomen tilasto kattaa myös vuoden 2016. Sekä vuonna 2016 että 2017 yleisiä kanteluita tai valvontoja on tullut vireille kolme kappaletta eli runsas neljännes kokonaismäärästä. Viime vuoden ainoa tilastomerkintä on yksi koko varhaiskasvatusta koskeva valvonta.

Valituksia ryhmäkoosta

Koko varhaiskasvatusta koskevat valvonnat alkavat Marja-Liisa Keski-Rauskan mukaan usein henkilöstön yhteydenotosta.

– Henkilöstö ottaa nimettömänä aika paljon yhteyttä tai he lähettävät jonkun kirjeen, jossa kertovat karua arkeaan ja allekirjoittavat nimimerkillä "Uupunut henkilöstö".

Valituksen kohteena ovat yleensä ryhmäkoot sekä lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku. Nämä on määritelty laissa. Keski-Rauskan mukaan on viitteitä siitä, että kunnat käyttävät väärin lainkohtaa, jossa puhutaan mahdollisuudesta tilapäisesti joustaa suhdeluvusta.

– Se on tarkoitettu henkilöstön sairaustapauksia tai vanhempien työstä johtuvia esimerkiksi äkillisiä työvuoromuutoksia varten eikä niin, että suunnitelmallisesti ajatellaan, että ryhmäkoko voi yhden päivän ajan mennä yli.

Keski-Rauskan mukaan olisi syytä pohtia, pitäisikö lainsäädäntöä tältä osin tarkentaa.

Myös Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen korostaa, ettei lapsiryhmiä voi tilapäisestikään suunnitella ylisuuriksi.

– Jos joku kunta näin toimii, sen olisi syytä tarkistaa toimintamallejaan.

Hänen mukaansa Kuntaliitosta kysellään aiheesta entistä enemmän.

Mitoitukset puhuttavat tällä hetkellä paljon myös Etelä-Suomen avin alueella, kertoo ylitarkastaja Satu Kilpinen. Etelä-Suomen aviin tulleissa koko kunnan varhaiskasvatusta koskevissa kanteluissa kyseenalaistetaan palveluperiaatteiden noudattamista ja asiakkaille tiedottamista hyvän hallintotavan mukaan, Kilpinen kertoo muutaman avaamansa päätöksen perusteella.

– Ja otetaanko lapsen etu huomioon päätöksiä tehdessä.

Monimutkaista toimintaa

Varhaiskasvatuksen järjestäminen on nykyisin entistä monimutkaisempaa, sanovat niin Marja-Liisa Keski-Rauska kuin Jarkko Lahtinenkin. Kesästä 2016 lähtien kunnilla on ollut mahdollisuus rajata lasten varhaiskasvatusoikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikaisesti töissä, yrittäjinä tai opiskelijoina.

Asiakasmaksulakiin vuonna 2017 tehty muutos vaatii kuntia perimään osalta lapsia maksun varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan mukaan.

Lisäksi vanhemmilla on entistä epäsäännöllisempiä työaikoja.

– Muutoksia saattaa tulla koko ajan. Se aiheuttaa stressiä varhaiskasvatuksen arkeen, toteaa Keski-Rauska.

Yksityisistä korostuu Touhula

Yksityinen varhaiskasvatusketju Touhula on ollut viime aikoina paljon otsikoissa, ja se korostuu myös aluehallintovirastojen tilastoissa vuosilta 2017–2018.

Tilaston mukaan yksityisiä palveluntuottajia koskevista kanteluista ja valvontatoimenpiteistä peräti 38 prosenttia kohdistuu Touhulan päiväkoteihin. Touhula-nimi puuttuu ainoastaan Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin avien tilastosta.

Lounais-Suomessa avi on kahden viime vuoden aikana juuri muita yksityisiä valvonutkaan kuin Touhuloita. Sen vuonna 2017 tekemästä kolmesta valvontatoimenpiteestä kaikki koskivat turkulaisia Touhula-päiväkoteja. 2018 avin kahdesta valvontatoimesta yksi koski Touhulaa, nyt Porissa.

Etelä-Suomessa 14:stä yksityisiä koskeneista kantelusta ja valvonnasta neljä tehtiin Touhulan päiväkodeista.

– Touhula on selvästi Suomen suurin yksityinen päiväkotiyritys, meillä on lähes 180 päiväkotia ympäri Suomea, seuraavaksi suurimman ollessa noin sadan päiväkodin ketju. Itse uskon, että valitusten määrällä ja yrityksen kokoluokalla on yhteys toisiinsa, kommentoi Touhula-päiväkotien viestintäjohtaja Ossi Ahto.

Tilastosta ei ilmene, millaiseen lopputulokseen avi on päätynyt. Osassa tapauksia käsittely voi olla vielä kesken. Ahdon mukaan Touhula on viime vuosina saanut aveilta vain yhden huomautuksen.

Yksityiset suhteessa määräänsä

Yksityiset palveluntuottajat yleisesti eivät tilaston mukaan erityisesti korostu aluehallintovirastojen valvonnassa. Sekä vuosina 2017 että 2018 aveissa vireille tulleista valvonta-asioista noin 20 prosenttia koski yksityistä palveluntuotantoa. Yksityisten palveluntuottajien osuus Suomen varhaiskasvatuspalveluista on hieman alle 20 prosenttia.

Yksityistä palveluntuotantoa valvovat ensisijaisesti kunnat.