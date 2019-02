Juna- ja lentomatkustajia pyydetään tänään varautumaan myöhästymisiin, kertovat Finavia ja VR .

Hieman kello yhdentoista jälkeen kaukojunista oli myöhässä noin puolet, VR kertoo. Pieksämäeltä Helsinkiin kello 12.23 lähtevä Intercity korvataan busseilla Pieksämäen ja Jyväskylän välillä sääolosuhteiden aiheuttaman teknisen ongelman vuoksi.

Säästä johtuvat kaukojunien myöhästymiset ovat tällä hetkellä noin puolesta tunnista tuntiin.

Myöhästymisille oli lumimyräkän lisäksi muitakin syitä. Esimerkiksi klo 7.04 lähtenyt Intercity Helsingistä Pieksämäelle myöhästyy arviolta kaksi tuntia teknisen vian vuoksi ja Jyväskylän ja Pieksämäen väli korvataan busseilla ja takseilla.

Lähijunista oli samaan aikaan myöhässä joka kolmas. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä N-junien vuoroväliä on sunnuntaina harvennettu lumitöiden vuoksi.

Helsinki–Vantaalta lähteviä lentoja on myös myöhässä sään vuoksi ja iltapäivällä on luvassa lisää viiveitä ennustetun jäätävän tihkun ja kovan tuulen vuoksi, kerrotaan Finavian viestinnästä. Finnair on myös perunut joitakin lentoja etukäteen. Myöhästymiset olivat aamupäivällä noin puolesta tunnista 45 minuuttiin.

Ajokeli erittäin huono Etelä- ja Keski-Suomessa

Suomeen yöllä saapunut lumisadealue vyöryy pohjoista kohti, ja sateet alkavat olla ohi maan etelä- ja lounaisosissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Lumisadealue liikkuu Vaasa–Varkaus–Imatra-korkeudella hitaasti pohjoiseen, kertoi meteorologi Hannu Valta puoli kymmenen aikaan aamulla.

Ajokeli on erittäin huono runsaan lumisateen vuoksi Etelä- ja Keski-Suomessa aina Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolelle asti. Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa ja Lapin eteläosissa.

Suurimpia lumikertymiä Valta ennustaa maan länsiosiin, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Pohjanmaalle.

Kuten aiemmin ennustettiin, enimmillään tullee 20 senttiä lunta. Aamun ennätys syntyi Jomalassa Ahvenanmaalla, jonne satoi yön aikana 11 senttiä. Voimakas tuuli tosin kinostaa lunta korkeammiksi kasoiksi.

Iltayöstä lumisateet saavuttavat Oulun, Kajaanin ja Kuhmon ja heikkenevät pohjoiseen päin liikkuessaan.

Helsinki-Vantaalla 53 senttiä

Meteorologi Valta arvioi, että näin suuri lumipyry tulee kerran, pari vuodessa. Talvi on ollut ylipäätään varsinkin etelässä tavanomaista lumisempi. Sateita on ollut tavanomaista enemmän, ja kaikki on tullut lumena.

Vastaavaa on koettu viimeksi vuonna 2014.

– Silloin oli viimeksi hyvin luminen talvi etelässä.

Helsinki-Vantaan mittausasemalla mitattiin tänä aamuna 53 sentin lumensyvyys. Viimeksi helmikuussa lunta on ollut enemmän 11. helmikuuta 2014.

Viime talvi oli puolestaan erittäin luminen maan itäosissa. Pohjoisessa on taas tänä talvena ollut keskimääräistä vähemmän lunta.

Tiistaina saapuvat uudet lumet

Huomiseksi Itä-Suomeen aiemmin ennustettu toinen lumirintama näyttäisi nyt pyyhältävän itärajan yli, joskin sateet saattavat viistää hieman Suomen puolelta. Huomenna Pohjois-Suomessa satelee vielä heikonlaisesti, etelässä on poutaa.

Huomenna etelässä lämpötilat liikkuvat keskimäärin 2–6 miinusasteessa, plussan puolellekin voidaan mennä. Keskiosissa lämpötilat ovat samankaltaisia, pohjoiseen ennustetaan 7–15 miinusasetetta ja Pohjois-Lapissa voi olla yli 20 astetta pakkasta.

Tiistaina lunta tulee taas, mutta vähemmän kuin tänä viikonloppuna.

– Kertymät näyttävät olevan 5–10 senttiä tiistaina.

Etelässä lumi voi tulla räntänä.