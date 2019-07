Nokkakiven huvipuisto muutti kohua aiheuttaneita rekryvinkkejään – Toimitusjohtaja puolustaa alkuperäistä listaa: "Brutaalin rehellisiä"

Lievestuoreella Ysitien varressa sijaitseva Nokkakiven huvipuisto on muuttanut kohua herättänyttä listausta hakuvinkeistä kesätyöntekijöille.

Huvipuisto nousi otsikoihin viime viikon lopulla, kun Iltalehti nosti esiin huvipuiston sivustolta löytyvät ohjeet kesätöiden hakijoille.

Huomiota kiinnittivät muun muassa ulkomaalaisille työnhakijoille suunnatut ohjeet, joissa sanottiin muun muassa että "Jos sähköpostiosoitteesi on valtavan pitkä, tyyliin muhammadahmedbenjamin(at)gmail.com, niin et ole vahvoilla. Avaa uusi lyhyempi osoite vaikkapa pelkästään työnhakua varten ja muista myös seurata siihen tulevaa postia".

Vinkeissä varoitettiin myös muun muassa antamasta itsestään kuvaa ay-aktivistina, koska "Työnantaja laskee sinut silloin potentiaaliseksi rettelöitsijäksi, joka kulkee työpaikalla aina työehtosopimus takataskussa."

Iltalehden jutun julkaisun jälkeen huvipuisto muokkasi kesätyövinkkejään monin paikoin lievemmiksi. Esimerkiksi varoitukset ay-aktivismista muuttuivat muotoon "Tunne oikeutesi, mutta älä anna jo hakemuksessasi kuvaa itsestäsi mistään joustamattomana AY-aktivistina."

Pitkän sähköpostiosoitteen esimerkki on poistettu. Tilalla lukee "Jos haet kirjeitse, varmista että työnantaja saa kopioitua sähköpostiosoitteesi oikein. Jos osoitteesi on erittäin pitkä, ja erityisesti jos se sisältää erikoismerkkejä, niin saattaa olla eduksi avata uusi lyhyempi osoite vaikkapa pelkästään työnhakua varten. Muista myös seurata siihen tulevaa postia ja reagoi, jos viestiisi ei vastata."

Nokkakiven huvipuiston toimitusjohtaja Lauri Vartiainen kertoo Keskisuomalaiselle, että sanamuotoja muutetaan aina, kun käy ilmi ettei niistä käy lukijalle ilmi mitä tietyllä kohdalla ajetaan takaa, tai sen perusteluja.

– Esimerkiksi sähköpostiosoite-juttu oli tarkoitettu pelkästään kirjehakemuksia varten. Tiedän tapauksia, jossa hakijalla on ollut erittäin vaikea sähköpostiosoite, jolloin haastattelukutsu on mennyt bittiavaruuteen, kun se on kopioitu väärin, Vartiainen kertoo.

Oliko esimerkkinä ollut sähköpostiosoite "muhammadahmedbenjamin(at)gmail.com" mielestäsi asiallinen?

– Ei sillä ole mitään merkitystä siihen, mitä siinä luki. Se oli ehkä huono esimerkki, koska se ei tuonut riittävästi ilmi, mitä vinkissä oikeasti ajettiin takaa. Sama vinkki on muuten erittäin hyödyllinen myös muille, kuin ulkomaalaistaustaisille hakijoille.

Kadutko ohjeissa olleita alkuperäisiä sanamuotoja?

– Ei, mutta olisi nimenomaan pitänyt avata sen taustalla oleva pointti. Niitä olisi pitänyt perustella paremmin.

Löytyykö sinulta ymmärrystä sille, että joku on voinut kokea esimerkiksi ulkomaalaisille työnhakijoille annetut vinkit loukkaavina tai karkeina ilmaisuina?

– Ei, jos rehellisesti sanotaan. Tai kyllä minä ehkä ymmärrän, mutta en hyväksy.

Vartiainen myös huomauttaa, että listaa ei ole löytynyt heidän verkkosivuiltaan pitkään aikaan.

– Täytyy todella tietää, mitä hakusanaa käyttää jos sen kaivamalla kaivaa. Meillä se on aktiivisena vain helmikuun, kun meillä on oma haku käynnissä.

Hänestä on mielenkiintoista, että asia nousi mediassa pinnalle nyt, eikä silloin, kun asia oli kesätyöhakujen osalta ajankohtainen.

Vartiaisen mukaan lista aiotaan laittaa näkyviin huvipuiston verkkosivuille myös ensi helmikuussa, kun kesätyöhaut alkavat.

– Se on käytännössä tällä hetkellä Suomen paras vinkkilista. Korostan nyt sitä, että tässä ei ole mitään muuta taustalla, kuin madaltaa työllistymiskynnystä kaikille ihmisille. Oli vähän ikävä yllätys, että tämä kääntyi niin päin, että siitä tulee lokaa niskaan. Koko listahan lähti alun perin liikkeelle siitä, että meiltä kysyttiin jatkuvasti näitä vinkkejä, Vartiainen kertoo.

Vartiainen korostaa, että vinkkilista ei ole yksin Nokkakiven huvipuiston tuotos, vaan listalle on tullut vinkkejä muiltakin työnantajilta. Hän ei kuitenkaan halunnut mainita näitä nimeltä.

– Vinkkejä on poimittu jopa sellaisilta organisaatioilta, joita TE-toimistotkin käyttävät apuna työllistämiseen. Sieltä on tullut jopa näitä keskustelua aiheuttaneita, jos näitä nyt poimitaan. Ihan samoja vinkkejä siellä on. Nyt kun juuri me nämä listattiin, niin me sitten maksetaan tästä tavallaan kaikkien synnit, ja se on minun mielestäni vähän väärin, Vartiainen toteaa.

– Jokaisen vinkin takana seison edelleen. Jokainen vinkki parantaa, tai saattaa parantaa mahdollisuuksia työllistyä. Jokainen voi toki omalta kohdaltaan pohtia, mitä niistä käyttää. Halusimme tehdä listan, joka tuo esiin työelämän todellisuuden Suomessa, ei välttämättä meillä, mutta muualla, Vartiainen sanoo.

– Siksi nämä vinkkilistat ovat brutaalin rehellisesti kirjoitettu. Ei sellaista yleispätevää liirumlaarumia, jossa on kymmenen ylimalkaista kohtaa, miten saattaisit saada kesätyöpaikan, vaan haluttiin antaa kattava lista ihan konkreettisia esimerkkejä.

Nokkakiven huvipuisto oli kohuotsikoissa myös vuonna 2015, kun sen kummitusjunan peikko herätti hämmennystä kylpytakkinsa alla tekemillään kädenliikkeillä.