Ihotautien erikoislääkäri Maria Huttunen nostaa potilaan iholle dermatoskoopin. Suurennuksen ja erikoisvalon avulla Huttunen näkee syvälle ihokerroksiin.

Valtaosa Huttusen tarkistamista ihon tai luomen muutoksista on potilaan iloksi vaarattomia. Hyvin usein kyseessä on vanhentumisen tuoma rasvaluomi. Ne voivat ajan myötä tummua ja usein säikäyttävätkin kantajansa.

Tarkkana onkin oltava, sillä kasvussa on myös nopeastikin etenevän ihosyövän, ihomelanoomien määrä. Ne pitäisi havaita ajoissa, sillä ajoissa havaitusta melanoomasta parantuu hyvin.

– Ennuste on hyvä, jos melanooma on pysynyt ihon pinnassa eikä ole lähettänyt etäispesäkkeitä. Jos melanooma on kasvanut yli millimetrin syvemmälle, silloin tutkimme myös läheiset vartijaimusolmukkeet. Jos niissä ei ole merkkejä melanoomasta, ennuste parantumiselle on hyvä luomen poistamisen jälkeen, sanoo Maria Huttunen, joka työskentelee Keski-Suomen keskussairaalassa ihotautien ylilääkärinä.

Huttunen listaa ihoon tai luomeen ilmaantuneet muutokset, joita on aina näytettävä lääkärille: jos luomi muuttuu, vuotaa verta tai ihoon ilmaantuu haavauma tai karhea kohta, joka ei kosteus- tai lääkevoiteilla lähde pois.

Melanooma yleistyy edelleen, sillä nyt väestön iholla tuntuvat takavuosien vaikutukset. Suurin yksittäinen syy melanooman synnylle piilee auringon ultaraviolettisäteilyssä. Se selittää myös kahden muun ihosyövän, tyvisolusyövän ja okasolusyövän tapausmäärien kasvua. Aurinkomatkailu yleistyi 1970-luvulla, ja moni tietää polttaneensa ihonsa myös heinäpellolla tai kasvimaalla.

– Nyt todetaan syöpiä, joille on altistuttu kymmeniä vuosia sitten. Toisaalta, melanooma ei aina vaadi pitkää kehittymisaikaa, se voi kehittyä myös jopa kuukausissa. Sitä voi olla kaikenikäisillä, jo parikymppisilläkin, Maria Huttunen sanoo.

Suomen Syöpärekisterin mukaan Suomessa kirjataan noin 1 400 uutta melanoomatapausta joka vuosi, ja sen lisäksi hieman enemmän muita ihosyöpiä. Huttusen mukaan lukuja on katsottava varoen, sillä lääkärit eivät kirjaa kaikkia syöpädiagnooseja rekistereihin.

Kuinka kohtalokasta on, jos iho on lapsena tai aikuisena palanut kerran tai useammin? Ihotautilääkäri antaa neuvon: ei ole syytä ylenpalttiseen huoleen, mutta palamista kannattaa taas tulevina hellekesinä välttää.

– Turvarajaa ei palamisen suhteen ole, ei voi sanoa, että kerran tai kaksi iho voi palaa. Palaminen on iholle aina iso vamma, jolla on vaikutuksia geenien dna:han asti. Ihosyöpien kehittymiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat kuten geneettinen perimä ja koko elämän varrella kertyneen aurinkoaltistuksen määrä, Maria Huttunen sanoo.

Suojaako rusketus palamiselta? Pieni osa suomalaisista ei rusketu lainkaan, osa puolestaan huonosti tai hitaasti.

– Terveellistä rusketusta ei ole, mutta joillakin ihon pigmettirakenne suojaa auringon haitoilta paremmin tuottamalla melaniinia. Jos iho on vaalea, eikä rusketu helposti, se on sen merkki, että ihon pitääkin pysyä vaaleana, Huttunen neuvoo. Ihotautilääkäri suosittelee: kaksi kertaa 15 minuuttia keskipäivän auringossa t-paita yllä.

– Se on turvallista ja riittää myös D-vitamiinin saannin kannalta. Kannatan siestaa eli pysymistä pois auringosta kovimman paisteen aikana. Vaihtoehto on suojata iho vaattein, silmät aurinkolasein tai käyttää auringonsuojavoiteita.

Ihohuolien iskiessä ihomuutoksia voi näyttää terveysasemalla, työterveyshuollossa tai syöpäyhdistyksen vastaanotolla. Myös keskussairaala järjestää vuosittain luomien tarkistuspäiviä. Ihosyöpäriskiä kasvattaa perimä. Omat luomet kannattaa tarkistaa aika ajoin, jos lähisuvussa on ihosyöpiä. Kolmasosa melanoomasta tulee luomiin, loput ihon muille kohdille. Tulevaisuudessa ihosyöpien diagnostiikassa voi auttaa koneäly. Huttusen mukaan tekoäly tunnistaa ihomuutoksia jo paremmin kuin ihotautilääkäri.