Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä, pankki tiedottaa. Nordea vastasi tiedotteella markkinoilla asiasta liikkuneisiin spekulaatioihin.

Seuraajan haku on jo aloitettu. Konsernijohtajan vaihtumisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Pankin tiedotteen mukaan Koskull on toivonut voivansa siirtyä eläkkeelle pitkän ja intensiivisen pankkiuransa jälkeen täyttäessään 60 vuotta. Koskull on syntynyt vuonna 1960 ja täyttää 60 vuotta syyskuussa 2020.

– Nordea on siirtynyt mielenkiintoiseen vaiheeseen liiketoimintansa kehittämisessä. Hyviä tuloksia on alkanut näkyä, kun olemme parantaneet asiakaslähtöisyyttä ja ottaneet käyttöön digitaalisia työkaluja, jotka on kehitetty aivan uudelle alustalle. Työ jatkuu. Haluamme edelleen parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisätä tehokkuutta ja kasvattaa pankin liiketoimintaa. Haluamme myös varmistaa tehtävien siirron sujuvasti uudelle konsernijohtajalle siten, että hän pääsee jatkamaan pankin kehittämistä tulevaisuutta silmällä pitäen, von Koskull ja Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson toteavat tiedotteessa.

Von Koskull on tullut Nordean palvelukseen vuonna 2010 ja toiminut konsernijohtajana lokakuusta 2015 lähtien.