Norovirus paljastui syyksi Helsingin Kalasataman päiväkodin vatsatautiepidemiaan

Helsingin Kalasataman päiväkodin ja koulun vatsatautiepidemian syynä on norovirus, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa. Sairastuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 60. Osa heistä on henkilökuntaa.

Sairastuneet kärsivät tyypillisistä norovirustaudin oireista, kuten pahoinvoinnista, oksentelusta ja kuumeesta.

Tähän mennessä yhden vatsatautiin sairastuneen ulostenäytteistä on löytynyt norovirus. Näytteistä saadaan lisää tuloksia tällä viikolla.

Myös elintarvikenäytteitä on otettu. Niiden osalta tulokset selviävät aikaisintaan tiistaina.

Ensimmäiset sairastumiset havaittiin viime viikon torstaina. Koulun, päiväkodin ja keittiön pintojen tehopuhdistus aloitettiin lauantaina.