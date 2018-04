Norppakanta vakiintunut Saimaan Puruvedelle – ensimmäinen kuutti havaittu

Saimaannorppakanta on vakiintunut Puruvedelle. Metsähallituksen pesälaskennoissa havaittiin ensimmäinen kuutti Puruvedellä vuosikymmeniin.

Puruvedellä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan rajalla oli vielä ennen sotavuosia vankka yli 50 norpan kanta. Sodan jälkeen alueelta metsästettiin norppia vahinkoeläiminä ja norppakanta katosi.

Puruvesi on norpan luontaista elinaluetta, jonne se on hitaasti palaamassa kannan elpyessä. Viimeisen kannanarvion mukaan Puruvedellä on 5–7 norppaa.