Nouseeko veden hinta? – Jyväskylän Energia haluaa koko maakunnan 150 vesilaitosta hoitoonsa

Jyväskylän kaupungin omistama Jyväskylän Energia Oy (JE) on valmis ottamaan hoitaakseen vaikka koko Keski-Suomen vesihuollon.

– JE:llä on vesihuollossa erittäin hyvä osaaminen. Laajentuminen tuottaa mittakaavaetuja, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden eduksi, sanoo toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Tällä hetkellä Keski-Suomessa on yhteensä noin 150 vesihuoltolaitosta, kun mukaan luetaan kuntien laitokset ja vesiosuuskunnat. Koko Suomessa laitoksia on yhteensä noin 1 500.

Ongelmana koko maassa on vesilaitosten ja -verkostojen korjausvelan kasvu ja lopulta toimintavarmuuden sekä kansalaisten turvallisuuden heikkeneminen. Myös valtiovalta kannustaa vesilaitoksia liittymään yhteen.

Puhe "vesi-sotesta" ei ole liioittelua, sillä kaivattu rakennemuutos on iso. Kantolan mukaan Keski-Suomeen riittäisi yksi vesihuoltolaitos ja koko Suomessa tulevaisuudessa riittäisi 10–20 laitosta.

– Yksi riittäisi Keski-Suomeen, se olisi riittävä iso, jotta sillä olisi tarvittavat resurssit ja erityisosaajat vastaamassa tulevaisuuden haasteisiin, sanoo Kantola.

JE on ottanut ensiaskelet maakuntaan. Petäjäveden kunta on tehnyt aiesopimuksen kunnan vesiliiketoiminnan siirrosta ja vesihuoltoverkostojen vuokraamisesta JE:lle sen tuotteistamalla Pisara-mallilla. Suunnitelman mukaan liiketoiminta luovutetaan henkilöstöineen JE:lle ja käyttöomaisuuden vuokra-aika on 20 vuotta. Kunta saa vuokratuloa noin 20 000 euroa eikä sen tarvitse palkata eläköityvän henkilökunnan tilalle uusia työntekijöitä. Käyttö- ja jätevesimaksut nousevat Petäjävedellä joka tapauksessa lähivuosina, koska korjausvelkaa verkostolle on kertynyt.

– Tyypillisesti vedessä on lähes kaikissa kunnissa nostopaineita laitoksen hallintamallista riippumatta, toteaa Kantola.

Laitoksen liittäminen osaksi suurempaa kokonaisuutta vuokraamalla tai myymällä auttaa Kantolan mukaan osaltaan hallitsemaan kustannusten nousua ja varmistaa samalla toiminnan laatua.

Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee tänään maanantaina Wiitaseudun Energia Oy:n (WSE) osakekannan myymistä JE:lle 15,8 miljoonalla eurolla. WSE on JE:n tavoin kaupunkinsa kokonaan omistama tytäryhtiö. WSE:n toimialana on vesihuoltopalveluiden lisäksi kaukolämmön tuotanto ja jakelu.

Kantola kertoo, että JE käy aktiivisesti keskusteluja kaikkien kiinnostuneiden kuntien kanssa. Se ei karsasta edes vesiosuuskuntia, joista osa toimii heikolla menestyksellä ja lähes talkoovoimin.

– Kyllä huolimme vesiosuuskuntiakin, mutta tällaisten järjestelyjen lähtökohtana on, että toiminnasta tehdään kannattavaa, sanoo Kantola.

Entä joutuvatko jyväskyläläiset maksajiksi, kun pikkukuntien rapautunutta vesihuoltoverkostoa laitetaan kuntoon?

– Eivät joudu. Jokaisen erillisen vesihuoltolaitoksen talous ja hinnoittelu suunnitellaan omana kokonaisuutenaan, vakuuttaa Kantola.

Hyödyt yhtiölle koituvat pitkällä tähtäimellä.

– JE ei tavoittele hankkeilla pikavoittoja.

JE:n hallituksen puheenjohtaja Jari Blom (sd.) on Kantolan kanssa samoilla linjoilla.

– Lyhyellä tähtäimellä uusilla hankkeilla ei ole vaikutusta JE:n mahdollisuuteen maksaa osinkoja omistajalleen, mutta kehitystyö tietysti vahvistaa yhtiötä ja pidemmällä tähtäyksellä myös tuottoja. Päämotiivi kuitenkin on vesi- ja lämpöliiketoiminnan kehittäminen.