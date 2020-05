Nukkuvalta ystävältään alushousuja riisuneen toimittajan seksuaalirikostuomio lieveni hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus on lieventänyt 43-vuotiaan toimittajan seksuaalirikostuomiota. Miestoimittaja pyysi naispuolisen ystävänsä luokseen kesällä 2016 ravintolaillan päätteeksi, koska miehellä oli "huono olo". Nainen lähti asunnolle tueksi ja jäi yöksi.

Aamulla nainen heräsi siihen, että mies kiskoi hänen alushousujaan alas ja mies oli itse alasti ja painautunut häneen. Käräjäoikeus tuomitsi miehen marraskuussa 2018 kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei teko ollut "vakavimmasta päästä" ja alensi tuomiota kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies on tuomittu myös aiemmin tapahtuneesta väkivaltaisesta raiskauksesta. Raiskaus tapahtui syksyllä 2015, jolloin mies vei toisen naisen baari-illan jälkeen tämän kotiin ja pakotti useita kertoja sukupuoliyhteyteen. Helsingin hovioikeus tuomitsi miehen käräjäoikeuden tavoin raiskauksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Tuomittu Ari Matti Lahdenmäki on alalla tunnettu toimittaja. STT julkaisee hänen nimensä, koska ensimmäinen tuomio on liki kaksi vuotta ja toisesta tuomiosta käy ilmi, että hän on uusinut seksuaalirikoksen. Yleensä STT julkaisee tuomitun nimen vain, jos vankeustuomio on vähintään kaksi vuotta.

Vaati syytettä kumottavaksi

Lahdenmäki vaati hovioikeudessa, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään tai että ainakin hänelle tuomittu vankeusrangaistus lievennetään sakoksi. Lahdenmäen mukaan hän ei ollut riisunut asianomistajan alushousuja eikä uhrin sukuelin ollut ollut Lahdenmäen nähtävissä.

– Asianomistaja oli ennenkin nukkunut Lahdenmäen vieressä eikä asianomistaja ollut voinut kokea tilannetta uhkaavaksi, koska heidän suhteensa oli muutenkin ollut flirttaileva, hän muun muassa perusteli vaatimustaan.

Hovioikeuden mukaan naisen kertomus oli kuitenkin uskottava. Nainen kertoi, että yritti herättyään kiskoa housuja takaisin ja oli hokenut monta kertaa, että lopeta. Noin minuutin kestäneen tilanteen jälkeen Lahdenmäki kääntyi pois ja nainen poistui asunnosta.

Hovioikeus totesi, että asianomistaja oli unitilansa vuoksi puolustuskyvytön.

– Lahdenmäki on asianomistajan nukkumisesta johtuvaa tiedotonta tilaa hyväksi käyttäen siten alistanut asianomistajan tekonsa kohteeksi, oikeus katsoi.