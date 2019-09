Numeroarvosana kaikista aineista viimeistään neljännellä luokalla – kuntien välillä on nykyisin eroja

Viimeistään neljännellä vuosiluokalla pitäisi olla käytössä numeroarviointi, esittää Opetushallitus. Tämä on Opetushallituksen mukaan jo nykyisin yleisin käytäntö kouluissa. Joissakin kouluissa numeroita annetaan kuitenkin vasta myöhemmin, esimerkiksi vasta yläkoulussa.

Uudistuksen taustalla on pyrkimys yhdenvertaisuuteen sekä eri kuntien ja koulujen että oppiaineiden välillä.

– Numero taito- tai taideaineesta saatetaan antaa joissain kouluissa vasta 7. luokalla, ja numero jää päättötodistukseen, jos aineen opiskelu päättyy jo silloin, kertoo opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta STT:lle.

Joissain kouluissa oppilas saa siis tietää oman osaamistasonsa niin myöhään, ettei parempaa arvosanaa ole enää mahdollista tavoitella.

Arvosanojen anto vasta yläasteella nousi esille Opetushallituksen verkkokyselyssä, johon vastasi noin 13 000 ihmistä, esimerkiksi huoltajia ja opettajia, Nissilä kertoo.

– Sitä pidettiin erittäin ongelmallisena.

Esityksen mukaan numerot pitäisi antaa neljännestä luokasta alkaen kaikissa oppiaineissa, mutta opetuksen järjestäjä saisi päättää, että numerot annetaan jo aikaisemmin, vaikka jo ensimmäisellä luokalla.

Numeroarviointia voi kuitenkin täydentää sanallisella arvioinnilla.

Tarkemmat ohjeet arvosanojen antoon tulossa

Lisäksi Opetushallitus on tarkentanut arvioinnin kansallisia linjauksia. Nykyiset arvioinnin linjaukset on koettu Opetushallituksen mukaan liian tulkinnanvaraisiksi. Arviointiperusteissa on ollut eroja koulun koon, oppiaineiden, opettajien kokemuksen sekä perusopetuksen ala- ja yläluokkien kesken. Myös kuntien välillä on ollut eroja. Samalla osaamisella voi siis saada eri arvosanan.

Opetushallitus pyytää palautetta sekä arviointilinjauksista että numeroarvioinnin aikaistamisesta. Palautetta voi antaa verkkokyselyssä. Linjaukset viimeistellään palautteen pohjalta tämän vuoden marras-joulukuussa. Uudet linjaukset julkaistaan tammikuussa 2020. Ne tulevat voimaan ensi vuoden elokuussa.