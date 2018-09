Nuoret ajoivat pimeässä kiville Kärkistensalmella – tuhansien euron vahinko veneelle

Korpilahden järvipelastajat auttoivat myöhään lauantai-iltana pulaan joutuneita nuoria veneilijöitä lähellä Kärkistensalmen siltaa. Neljä ulkopaikkakuntalaista nuorta lähti avoveneellä kalalle, mutta paluumatkalla vene karahti kivikkoon pimeällä järvellä. Vaurioitunut vene ajautui Livansaaren rantaan ja nuoret hälyttivät apua.

Järvipelastajat pääsivät paikalle 18 minuutissa, kertoo Korpilahden järvipelastajat ry:n puheenjohtaja Pertti Vuorinen, joka oli myös mukana operaatiossa.

– Olimme juuri sopivasti liikkeellä siellä päin. Nuorilla ei ollut hengen hätää, koska he ajautuivat rantaan ja olivat siinä mielessä turvassa, kertoo Vuorinen.

Mökkireissulla ollut seurue koostui neljästä nuoresta, joista yksi oli täysi-ikäinen.

– Syy oli ilmeisesti se, että nuoret eivät olleet kotoisin täältä päinkään, vedet olivat heille täysin vieraita. paikallistuntemusta ei ollut yhtään. Kärkinen on tunnetusti sellainen paikka, että siellä on Päijänteenkin veneilijöillä ongelmia, saatikka sellaisilla, jotka eivät ole siellä koskaan liikkuneet, kertoo Vuorinen.

Veneeseen tuli Vuorisen arvion mukaan tuhansien eurojen vauriot.

Korpilahden järvipelastajilla on ollut tänä kesänä keikkaa hieman tavallista enemmän. Lauantai-illan operaatio oli 42. kun keskimäärin keikkoja on kesässä 30–40. Tavallisin hätä, johon järvipelastajia kutsutaan, on veneeseen tullut tekninen vika. Vieraan vesistön takia pulaan joutuneita ei Vuorisen mukaan ole Korpilahden seudulla kovin usein, kuten Lahden seudulla, jossa mökkiliikenne on vilkkaampaa.

– Mutta on tullut vastaan veneilijöitä, joilla ei ole mitään käsitystä, missä he ovat tai heillä on puutteellinen navigointivarustus, kertoo Vuorinen.