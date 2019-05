Nuoret kertoivat kiusaamiskokemuksistaan videolle – "Täällä on avattu vanhoja haavoja, mutta myös parannettu niitä", sanoo mediapajan vetäjä

Koulukiusaamista kokenut Jasmin Siili, 21, onnistui kääntämään kiusaamiskokemukset voitoksi. Muita kiusattuja Siili kehottaa käsittelemään tunteitaan.

– On täysin sallittua tuntea vihaa kiusaajia kohtaan, kunhan siitä tunteesta päästää irti sen käsiteltyään, Siili pohtii.

Siili päätyi osallistumaan koulukiusaamista vastaan suunnattuun Kukaan ei ole luuseri -kampanjaan mediatyöpajan kautta. Työpajalla kuvatut videot ovat osana esitystä, johon kampanja huipentuu Jyväskylän kaupunginteatterissa ensi viikolla. Tapahtumaa ovat järjestämässä muun muassa jyväskyläläisnuoret Nuorten taidetyöpajalta sekä eri koulujen tukioppilaat.

Osa kampanjaa on ollut Luuseri-esitys, joka on ruotsalaisen Henrik Ståhlin kirjoittama elämänkerrallinen monologiteksti. Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijä Hannu Rantala on esittänyt monologin 60 kertaa eri puolilla Keski-Suomea. Rantala itse päätyi projektin vetäjäksi entisenä koulukiusattuna.

– Nuoret ovat tulleet kiittelemään minua siitä, että uskallan tuoda esille henkilökohtaista kokemusmaailmaani, Rantala kertoo.

Kampanja suunnattiin kouluille ja yrityksille. Koulut julkistavat omat sitoumuksensa kiusaamista vastaan ensi viikolla. Yritykset puolestaan ovat voineet rahoittaa Luuseri-esityksen järjestämistä eri puolilla Keski-Suomea. Yrittäjiä on löytynyt runsaasti.

Taidetyöpajan mediapajalla Siili ja muut nuoret ovat tehneet rohkeita videoita omista kiusaamiskokemuksistaan. Mediapajan vetäjän Mikko Niemelän mukaan monet nuoret kokevat työpajan turvallisena paikkana, jossa asioista on helpompi puhua.

– Ihmiset täällä kertovat vaikeistakin tilanteista. Yksi videolla esiintyjä oli laittanut videonsa sosiaaliseen mediaan, ja entiset opiskelijatoverit olivat ottaneet yhteyttä kertoakseen, etteivät edes olleet tajunneet asioiden vakavuutta. On avattu vanhoja haavoja, mutta myös parannettu niitä, Niemelä pohtii.

Työpajalla tehdään videoita yhdessä turvallisessa ympäristössä. Siili päätyi projektiin Niemelän vinkistä.

– Muiden pajalaisten videoita katseltuani pohdin pajalaisten kanssa kiusaamista ja mitä sille voisi tehdä. Niemelä kuuli puheeni ja kysyi saman tien haluaisinko puhua asioista kameralle.

Siiliä on kiusattu ala- ja yläasteikäisenä. Hän kokee, että kiusaamisesta on ollut myös hyötyä.

– Kiusaamisesta on tullut itselleni voimavara myöhemmin. Kiusaaminen on pakottanut käymään omia asioita läpi. Olen oppinut ymmärtämään, että muiden sanomiset eivät välttämättä pidä paikkaansa. Katson itseäni omin silmin enkä muiden mielipiteiden kautta. Kiusaaminen on vahvistanut minua ihmisenä, vaikka toki aikanaan se tuntui todella raskaalta.

Nuorten työpajatoiminta on laaja-alaista. Mediatyöpajalla nuoret pääsevät kokeilemaan kuva- ja videotyötä laadukkailla välineillä. Työpajatiloissa on laadukkaat studiot ja nuoret tekevät myös projekteja ympäri Jyväskylää. Työ kiusaamista vastaan on Niemelän mukaan tärkeää ja ajankohtaista.

– Avoimen keskustelun ylläpitäminen, ja yksinkertaisesti kiusaamisesta puhuminen ilman hyssyttelyä auttaa kiusaamisen kitkemisessä, Niemelä sanoo.

Siilin mukaan kiusaaminen ilmiönä kertoo myös paljon kiusaajista.

– On vaikea yrittää estää kiusaajaa kiusaamasta, jos häntä ei ole kasvatettu oppimaan arvostamaan itseään ja muita. Omien ongelmien käsittelemättä jättäminen voi hyvinkin purkautua kiusaamisena, Siili sanoo.