Nuoret lakkoilevat ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – katso suora lähetys Jyväskylän keskustasta kello 10

Koululaisia on kutsuttu tänään eri puolilla maata osallistumaan lakkoon ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Innoituksen tähän "ilmastolakkoon" on antanut ruotsalaisteini Greta Thunberg, joka on omassa maassaan osoittanut mieltään valtiopäivätalolla viime syksystä lähtien.

Jyväskylässä Fridays for Future -ilmastolakko järjestetään Kompassilla perjantaina kello 10 alkaen. Keskisuomalainen lähettää mielenilmauksesta suoraa videokuvaa. Voit seurata suoraa lähetystä yläpuolelta.

Koulut päättävät opetuksen järjestämisestä ja poissaoloista itsenäisesti. Sen vuoksi ne eivät ole juuri olleet yhteydessä Opetushallitukseen ilmastolakon vuoksi, kertoi johtaja Anni Miettunen STT:lle eilen.

Oppilaiden ilmastolakko on Miettusen mukaan teema, joka liittyy muun muassa kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ne sisältyvät esimerkiksi lukion opetussuunnitelmaan.

Opetushallituksen mukaan toistuvat lakkopoissaolot eivät kuitenkaan ole oikea keino mielenilmaisuun.

Oman koululakkonsa Ruotsin parlamenttivaalien kynnyksellä aloittanut Thunberg kertoi jatkavansa lakkoilua koulusta joka perjantai niin kauan kunnes Ruotsi noudattaa Pariisin ilmastosopimusta.

Suomen ilmastolakko on toistaiseksi yhden päivän mielenilmaus.