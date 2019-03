Nuoret lakkoilevat perjantaina ilmaston vuoksi myös Jyväskylässä – "Aikuiset eivät ole tehneet tarpeeksi"

Perjantaina järjestetään maailmanlaajuinen nuorten ilmastolakko, ja mieltä osoitetaan myös Jyväskylässä. Kyseessä on Fridays for Future -tapahtuma, jossa nuoret vaativat päättäjiltä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ideana on, että nuoret osoittavat mieltään eri puolella maailmaa samaan aikaan ilmaston puolesta perjantaina 15. maaliskuuta, jotta aikuiset ryhtyisivät todellisiin ilmastotekoihin. Tapahtuman on organisoinut ilmastoaktivismin keulakuvaksi noussut 16-vuotias Greta Thunberg internetissä. Jyväskylän Fridays for Future -ilmastolakko järjestetään Kompassilla perjantaina kello 10 alkaen.

Tavoitteena parempi tulevaisuus

Jyväskylän Mankolan koulun oppilaat ovat saaneet rehtorilta luvan osallistua mielenilmaukseen, jos vanhempi kirjoittaa poissaolosta lupalapun.

Osallistuminen tapahtumaan oli oppilaskunnan hallituksen jäsenten ideoinnin tulosta, kertoo oppilaskunnan hallituksen toimintaa ohjaava opettaja Hannele Vestola.

­– Huomasimme netistä, että pian järjestetään globaali ilmastolakko. Sitten aloimme selvitellä, kuinka siihen osallistuminen ja poissaolo koulusta onnistuisi, kahdeksasluokkalainen Aliisa Terävä kertoo.

Oppilaskunnan hallitus päätti kysyä rehtorilta, voisivatko halukkaat mennä tapahtumaan kouluajalla. Oppilaat halusivat sopia asiasta koulun kanssa ennemmin kuin lintsata omin luvin.

Terävä ja toinen oppilaskunnan hallituksen jäsen Iida Lyyra kirjoittivat vanhemmille, oppilaille ja opettajille tiedotteen, jossa kerrotaan lakosta ja siihen osallistumisesta.

– Haluamme seurata nuoren ilmastoaktivisti Greta Thunbergin esimerkkiä. Aikuiset eivät ole tehneet tarpeeksi, joten meidän nuorten on ilmaistava mielipiteemme paremman tulevaisuuden hyväksi, tiedotteessa todetaan.

Kouluissa suhtaudutaan lakkoon vaihtelevasti

Lakkoon osallistuminen on herättänyt oppilaissa ja vanhemmissa innostuksen lisäksi epäilyksiä.

– Aluksi jotkut ajattelivat lakon olevan vain tekosyy vapaapäivälle. Kampanjoimme aiheesta tekemällä julisteita, pitämällä aamunavauksen ja kertomalla nuorten ilmastolakon alkuunpanneesta Gretasta. Halusimme painottaa, kuinka merkityksellisestä asiasta on kyse. Nyt moni on kertonut tulevansa perjantaina Kompassille, Terävä kertoo.

Lisäksi Vestola on vastannut vanhempien kysymyksiin lakosta ja painottanut, että kyseessä on vapaaehtoinen asia ja oppitunnit pidetään normaalisti niille, jotka eivät ano poissaololupaa.

Vestolan mielestä nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja intoa on ollut upeaa seurata.

– Monet aikuiset voisivat ottaa tästä oma-aloitteisuudesta ja idearikkaudesta mallia, Vestola hehkuttaa.

Myös muissa Jyväskylän kouluissa oppilaat ovat osoittaneet kiinnostusta ilmastolakkoon.

– Kuokkalan koulu ei ota kantaa lakkoon, mutta poissaolokäytäntö on selkeä. Koulusta voi luonnollisesti olla poissa, jos vanhempi pyytää luvan, mutta ilman lupaa ei voi olla poissa, Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Seppo Pulkkinen sanoo.

Pulkkinen myös toivoo, ettei ilmastolakkoa käytettäisi tekosyynä vapaapäivälle, sillä se vesittää tapahtuman yhteiskunnallista tarkoitusta.

Viitaniemen koulun rehtori Jouni Hokkanen vastasi kysymykseen mahdollisuuksista osallistua lakkoon toteamalla, että koulussa järjestetään perjantaina lumiveistostapahtuma, jossa nuoret voivat keskustella esimerkiksi ilmastonmuutosasioista. Muuten koulupäivä sujuu lukujärjestyksen mukaisesti.