Nuori mies katosi Kaustisella kesäkuussa – kaksi miestä on vangittu henkirikoksesta epäiltynä

Kaustisella Keski-Pohjanmaalla kadonneen nuoren miehen tapauksen tutkinta on edennyt, kertoi poliisi perjantaina. Kaustisella yksin asunut 21-vuotias mies katosi yli kolme viikkoa sitten.

Poliisitutkinnassa on tullut esiin seikkoja, joiden perusteella poliisi epäilee, että nuori mies on surmattu katoamispäivän illalla. Rikoksesta todennäköisin syin epäiltynä on vangittuna kaksi Kaustisella asuvaa miestä.

Poliisi kertoo tehneensä tämän viikon aikana maastoetsintöjä muun muassa menehtyneen ihmisen jäännösten etsimiseen erikoistuneilla poliisikoirilla. Jäännöksiä ei ole löytynyt.

Poliisi pyytää tietoja punaisen Toyota Carina -henkilöauton liikkeistä 16.–17. kesäkuuta välisenä yönä. Auto on ollut vangittujen miesten käytössä.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisiasemalle tai sähköpostilla vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.