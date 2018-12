Nuori mies vangittiin Helsingissä törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Helsingin käräjäoikeus vangitsi tänään 19-vuotiaan miehen useista törkeistä seksuaalirikoksista epäiltynä. Häntä epäillään käräjäoikeuden tietojen mukaan kahdesta eri aikana tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta, kolmesta eri aikoina tapahtuneesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kiristyksestä.

Yksi epäilty törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ajoittuvat samalle päivälle maaliskuun alkuun. Toinen epäilty törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ajoittuvat samalle päivälle toukokuun loppuun. Kolmas epäilty törkeä lapseen kohdistunut seksuaalirikos ajoittuu vangitsemistietojen mukaan maaliskuun ja marraskuun lopun väliselle ajalle. Epäiltyjen rikosten tekopaikka on Helsinki.

Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja ei kommentoi asiaa millään tavalla. Syynä on poliisin mukaan se, että kyse on seksuaalirikoksesta ja tutkinta on edelleen kesken. Käräjäoikeuden tiedoista ei selviä onko uhreja yksi vai useampia.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on laissa määritelty siten, että seksuaalisen teon täytyy useimmissa tapauksissa kohdistua alle 16-vuotiaaseen lapseen. Sama rikos voi tulla kysymykseen myös 16-17-vuotiaan uhrin kohdalla, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa.

Törkeä tekomuoto vaatii käytännössä, että tekijä on sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa. Törkeäksi lasketaan myös teot, joissa kohteena on lapsi, jolle teko voi aiheuttaa iän tai kehitystason vuoksi erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai teko on omiaan aiheuttamaan lapselle erityistä vahinkoa lapsen tekijää kohtaan tunteman luottamuksen vuoksi.

Syytteennoston määräpäivä on jutussa helmikuussa.

