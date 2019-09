Nuori nainen katseli tähtiä metsässä, kun hänen puhelimensa putosi taskusta – neljä päivää myöhemmin apuun kutsuttu Konna-etsijäkoira hoiti homman

Kuin metsä olisi nielaissut kännykän – ja niin se olikin. Josefiina Hukari, 23, huomasi kännykkänsä kadonneen myöhään elokuisena lauantaina.

– Olimme kaveriporukalla mökillä Jämsässä ja lähdimme katselemaan tähtiä. Kun palasimme, huomasin puhelimeen tipahtaneen taskusta, kemian opettajaksi jyväskyläläinen opiskeleva Hukari kertoo.

Puhelimen paikannus ei toiminut, sillä kännykkä oli hävittänyt kaikki yhteytensä. Harmistusta lisäsi se, että puhelimen mukana mättään kätköihin olivat kadonneet myös pankki- ja muut kortit.

Aamun valjettua porukka etsi puhelinta metsästä parin tunnin ajan. Pian Hukari sai idean. Sivutoimisesti koirahierojana työskentelevänä hän tuntee koiraihmisiä, ja tiesi joidenkin koirien pystyvän esine-etsintään.

– Sanoin, että lopetetaan etsinnät, jotta emme sotke jälkiä ja hankaloita koiran tehtävää.

Ensin hän kysyi asiaa etsijäkoiraliitosta, ja muutamien yhteydenottojen jälkeen hänet ohjattiin ottamaan yhteyttä uuraislaiseen Maarit Rokkamäkeen.

Neljä päivää myöhemmin Rokkamäen Konna-koira nuuskutteli vartin verran jämsäläisessä metsässä ja ilmoitti sitten kannon vieressä, varvikossa, että täältä löytyi jotakin.

Siellä se oli, nahkakoteloinen puhelin, vahingoittumattomana.

Pelastuskoira Konnan omistaja ja kouluttaja Rokkamäki kertoo, että paikalle mentiin vasta neljä päivää myöhemmin, jotta alue ehtisi niin sanotusti tuulettua. Näin koira saisi kuonoonsa paremmin sen esineen hajun, eikä lähtisi jälestämään siellä kulkeneita ihmisiä.

– Jos hukkaa jonkin esineen, on koiraetsintöjen kannalta parempi, että ei lähde itse etsimään sitä, hän sanoo.

Myös sillä oli merkitystä, että puhelin oli nahkakotelossa. Nahka tai kangas imaisee enemmän ihmisen hajua kuin vaikkapa muovi tai metalli.

– Jos esimerkiksi olisi tullut sade, haju olisi huuhtoutunut kovista materiaaleista pois todennäköisemmin kuin nahkasta, Rokkamäki kertoo.

Viisivuotias Konna on koulutettu pelastuskoira, joka on nuoren ikänsä vuoksi ehtinyt olla mukana ihmisen etsinnöissä kahdesti. Sen sijaan esineistä on omistajan mukaan tullut sille ”vähän sellainen bravuuri”.

– Lenkilläkin se poimii kaikki esineet, mitä löytää: tölkit, pullot, sukat, tupakantumpit ja tulitikut, Rokkamäki kertoo.

Idea on, että koira etsii luonnosta kohdetta, jossa on ihmisen hajua.

– Eräs kaverini kadottaa kaikkea aina kihlasormuksesta autonavaimiin. Konna etsi ne avaimet metsästä muutama vuosi sitten, Rokkamäki kertoo ja lisää, että häneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, jos kadottaa jonkin tärkeän esineensä maastoon.

– Yhteydenottoja on tullut aika harvoin ja joskus en ole lähtenyt paikalle, kun etsittävä kohde on ollut hyvin kaukana ja asiaa etsineet ihmiset ovat liikkuneet alueella paljon. Jos mahdollista, lähden kuitenkin mielelläni paikalle ja se on Konnalle hyvää harjoitusta, Rokkamäki sanoo.

Maksua hän ei palveluksestaan ota, vaan pyytää vain kilometrikorvauksen.