Nuorisoa kehotettiin suunnittelemaan tulevaisuuttaan enemmän – "Tuttavapiirissämme on sellainen 'minnekään ei pääse' -henki, kaikki ovat vähän kriisissä"

Kyllä elämä kantaa. No, se oli hyvä sananlasku vielä 1980-luvulla.

Nykylukiolainen ei moisen fraasin varaan laske. Suunniteltava on, muuten ei ole helppo pärjätä, uskovat Mariel Kurki, 18, ja Inka Honkanen, 18, Schildtin lukiosta.

– Käymme opinto-ohjaajan luona keskustelemassa, mitä me haluamme tulevaisuudelta ja mihin jatkamme. Asioiden pitäisi olla selvillä jo tässä vaiheessa opintoja, abivuonna. Valinnat on tehtävä nuorena, siitä tulee aika paljon stressiä, he kertoivat rekrymessuilla tiistaina.

Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetut aineet ja kirjoitusten arvosanat vaikuttavat heidän mukaansa paljon siihen, mille alalle lopulta pystyy suuntautumaan.

– Tuttavapiirissämme on vähän sellainen 'minnekään ei pääse' -henki, kun kaikkialle tuntuu olevan vaikea päästä opiskelemaan. Kaikki ovat vähän kriisissä siitä, Honkanen sanoi.

Jyväskylän yliopiston standilla opiskelijalähettiläs Ida-Sofia Tuomimäki, 26, kertoi huomanneensa, että nuoret miettivät tulevaisuuttaan tosi tarkkaan.

– Meillä on käynyt tässä tänäänkin tosi paljon nuoria, jotka ovat kysyneet, että mitä pitää tehdä, jos haluaa tälle tietylle alalle, kuinka hyviä arvosanoja pitää kirjoittaa ja katsotaanko keskiarvoa ollenkaan.

Kurki ja Honkanen olivat saapuneet rekrymessuille Jyväskylän Paviljonkiin tiistaina aamupäivällä, vähän ennen tapahtuman pääpuhuja Elastista. Niin oli moni muukin, ja yleisöennätys paukkui.

Tapahtuma oli laajentunut koulutukseen ja kävijäprofiili selvästi muuttunut viime vuodesta. Nuoret täyttivät paviljongin hallit, ja moni heistä etsi kesätyöpaikkoja.

Niin myös Sonja Grönroos, 21, ja Igor Kajander, 23.

– Olen kova suunnittelemaan. Mulle tulee stressi, jos ei ole suunnitelmaa, kertoi liikuntaa ja hierojaksi opiskellut Grönroos, joka nyt työskentelee osa-aikaisesti henkilökohtaisena avustajana.

Ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskeleva Kajander taas uskoo improvisointiin.

– Niin tulee heittäydyttyä projekteihin, jotka johdattavat taas johonkin uuteen.

Pariskunta kokee nykyajan tarjoavan paljon mahdollisuuksia. Oppilaitokset esimerkiksi tekevät paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Kajander tosin muistelee, että lukioaikoina heilläkin oli skeptisempi henki, mutta kokemukset ovat näyttäneet, että töitä löytyy.

Moni yritys olikin saapunut messuille etsimään juuri kesätyöntekijöitä. Keskimaa ilmoitti palkkaavansa noin 300 harjoittelijaa ja 500 kesätyöntekijää.

– Tähän mennessä "tutustu ja tienaa" -harjoitteluun on hakenut noin 500 ja kesätöitä 600, Keskimaan henkilöstöhallinnon harjoittelija Lilja Mattila, 24, kertoi.

Suunnitelmallisuuden voimaan uskoo myös tilaisuuden pääpuhuja Elastinen.

– Mun uralla suunnitelmallisuus ei ole ollut kovin hallitseva aihe, olen oppinut sitä vasta viime vuosina, hän sanoi ja jatkoi, että suunnitelmallisuus tuo vapautta.

– Se tuntuu eriskummalliselta, mutta niin se on. Ilman suunnitelmaa kaikki aika menisi vain jahdatessa jotain. Olen saanut enemmän aikaa itselleni, kun olen oppinut suunnittelemaan elämääni paremmin.

Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?