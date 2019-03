Nuorison kiinnostus politiikkaan on kasvanut – vaikuttamisesta kiinnostuneet käyttävät monia keinoja osallistua

Nuorten kiinnostus politiikkaan on lisääntynyt, käy ilmi Nuorisobarometristä. Viime vuoden kyselyssä politiikasta ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana. Vastaavasti kokonaan välinpitämättömien osuus on pienempi kuin kertaakaan aiemmin.

Tutkimukseen osallistuneista 61 prosenttia ilmoitti olevansa ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta. Kokonaan politiikasta välinpitämättömien osuus oli 8 prosenttia.

Myös poliittisessa toiminnassa mukana olleiden määrä on kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden ryhmässä.

Barometrin mukaan korkeakoulutetut nuoret ovat muita aktiivisempia äänestämään ja osallistumaan järjestöjen toimintaan. Vähemmän koulutetut vaikuttavat useammin osallistumalla keskusteluihin sosiaalisessa mediassa tai protestoivat jättämällä äänestämättä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret käyttävät usein useampia keinoja osallistua.

– Nuorisobarometri ei tue ajatusta vaikuttamisen ”buffet-pöydästä”, jossa nuoret valitsisivat itselleen sopivimman osallistumisen muodon. Vaikuttaminen kasautuu samoille nuorille, sanoi Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiilakoski tiedotteessa.

Perinteiset keinot yhä suosittuja

Enemmistö nuorista uskoo perinteisiin vaikuttamisen tapoihin, kuten ehdolle asettumiseen vaaleissa, äänestämiseen ja toimimiseen aktiivisesti järjestössä tai nuorisovaltuustossa.

Ostopäätöksillä vaikuttamista tehokkaana pitävien osuus on noussut vuoden 2013 alle kolmanneksesta lähes kahteen kolmasosaan. Myös ryhmä, joka pitää poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumeilla hyvänä vaikutuskeinona, on kasvanut.

Monet nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksen, maailmanpoliittisen tilanteen ja kansainvälisen terrorismin takia. Samalla kuitenkin toiveikkuus on kasvanut.

– Nuoret, jotka kantavat huolta maailman tilasta ovat muita todennäköisemmin myös aktiivisia yhteiskunnallisia vaikuttajia, totesi Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sami Myllyniemi.