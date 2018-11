Kun tuettua vuokra-asumista nuorille tarjoavalle Nuorisosäätiölle valittiin kesällä uusi johto, oli säätiön kassa tyhjä. Lähes 60-vuotias säätiö oli hyvin lähellä konkurssia.

– Maksuja ja vaatimuksia tuli ovista ja ikkunoista. Miljoonat ovat hävinneet erilaisten liiketoimien, rakennusprojektien, kiinteistökauppojen ja maanvuokrasopimusten seurauksena Suomessa ja Virossa. Aiomme hakea korvauksia vahinkojen aiheuttajilta, säätiön nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Pihlman kertoo.

Tällä hetkellä säätiössä selvitetään, mitä ex-johdon aikana tapahtui ja miksi säätiössä on esimerkiksi tehty nykyjohdon mukaan sääntöjen ja tarkoituksen vastaisia liiketoimia. Sen haluaisivat tietää myös poliisi, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja säätiölle julkista tukea kanavoinut Ara.

Nuorisosäätiön ex-johdon erikoiset bisnekset nosti esiin Yle vuonna 2016. Sittemmin Yle ja Suomen Kuvalehti ovat tuoneet julki rikosepäilyihin johtaneita toimia säätiössä. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön vastikään nimitetyn uuden johdon mukaan entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut rahapulassaan irtisanomaan työntekijöitään ja myymään kiinteistöomistuksiaan.

PRH: Säätiötä käytettiin oman edun tavoitteluun

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo viime maaliskuussa käräjille toimittamassaan hakemuksessa, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Yksi osa tutkintaa ovat säätiön bisnekset lahtelaisen rakennusliikkeen kanssa. Vuonna 2014 Nuorisosäätiö teki PRH:n mukaan puitesopimuksen rakennusliike Salpausselän Rakentajien kanssa. Puitesopimuksessa säätiö sidottiin yrityksen tekemiin kauppoihin siten, että rakennusliike myi kiinteistöjä, joihin Nuorisosäätiö oli sitoutunut pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi. PRH:n mukaan säätiön vuokralaiseksi sitoutumista käytettiin kiinteistöjen hinnan vedättämiseen ylöspäin.

Ylen MOT:n mukaan ex-johtajat hyötyivät järjestelystä, ja rahaa virtasi johtajille virolaisyhtiöiltä, joille rakennusliike oli maksanut konsulttipalkkioita.

Paperit olivat päällisin puolin kunnossa

Säätiöllä on lain mukaan oltava tilintarkastaja, joka toimittaa esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen PRH:n säätiövalvonnalle.

PRH:n valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala kertoo, että säätiön vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa ja vuosiselvitys oli säätiölain mukaan laadittu.

– PRH:lle toimitettujen papereiden perusteella kaikki näytti lailliselta. Valvonta-asia käynnistettiin Ylen toimittajalta tulleen vihjeen perusteella, Maijala sanoo.

Nuorisosäätiön rikosepäilyjen aikainen tilintarkastaja ei kommentoinut STT:lle, pimittikö entinen johto häneltä tietoja.

Rikosepäilyt koskevat ainakin vuosia 2015

-

2017

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa epäillään poliisin vakuustakavarikkovaatimusten perusteella ainakin törkeästä petoksesta vuosina 2016–2017 ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa vuonna 2015. Poliisi tutkii myös epäiltyä avustuspetosta julkisrahoitteisen säätiön toiminnassa.

STT on tavoitellut Nousiaista ja Haaroa lukuisia kertoja, mutta ei ole saanut haastattelua miehiltä.

Nousiaisen avustajana toimiva Kari Uoti kertoo, ettei hän voi ottaa kantaa päämiehensä puolesta kaikkiin julkisuudessa esitettyihin tapahtumakuvauksiin.

– Vaikea ottaa tässä vaiheessa kantaa siihen, mikä on päämieheni kanta kaikkiin viime aikoina julkisuudessa esitettyihin asioihin, mutta tutkinnan alkuvaiheessa ilmi tulleiden seikkojen osalta päämieheni kiistää syyllistyneensä rikoksiin, Uoti sanoo.

Aki Haaro on palkannut itselleen vaativiin talousrikosoikeudenkäynteihin erikoistuneen asianajaja Tuula Ylisen. Ylisen mukaan Haaro kiistää häneen kohdistuvat rikosepäilyt. Hän ei lähde tässä vaiheessa perustelemaan päämiehensä kantaa tarkemmin.

Jutussa on yli kymmenen epäiltyä

Nousiainen ja Haaro eivät ole ainoita epäiltyjä jutussa. Poliisin tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Markku Nisula kertoo, että jutussa on yli kymmenen epäiltyä. Pelkästään Nousiaiselta ja Haarolta poliisi vaati omaisuutta takavarikkoon yli kolmen miljoonan euron edestä. Tutkintaa johtaa Helsingin poliisilaitoksen tutkintaryhmä, joka on tehnyt yhteistyötä keskusrikospoliisin, Aran, Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verottajan kanssa.

Ylen mukaan lahjusten antamisesta epäiltyjen joukkoon kuuluu rakennusliike Salpausselän Rakentajien entistä johtoa. Yhtiö on sittemmin myyty ja se on muuttanut nimensä. Lisäksi epäiltyjen joukossa on vielä ainakin Virossa asuva liikemies, MOT kertoo.

Viime sunnuntaina MOT kertoi, että Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvä rikostutkinta on laajentunut koskemaan keskustavaikuttajien yhdistystä, jonka nimi on Maaseudun Raittius- ja Sivistystyö. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Perttu Nousiainen ja rahastonhoitajana keskustan Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ari Maskonen.

MOT:n mukaan yhdistykselle junailtiin satojatuhansia euroja Nuorisosäätiön avulla. Poliisi ei vahvistanut asiaa STT:lle.

Maskonen ei halunnut antaa STT:lle haastattelua asiasta, koska hän ei mielellään tule yhdistetyksi asiaan millään tavalla. Tämä on ollut myös keskustapuolueen linja sen jälkeen kun Nuorisosäätiö ryvettyi vaalirahakohussa vuosituhannen alussa.