Nuorisosäätiön entinen johto kiinnitti miljoonalainan vakuudeksi kerrostalon Helsingistä – "Allekirjoituksesta näkee, ettei se ole minun", sanoo säätiön hallituksen ex-jäsen

Puolalainen sijoitusrahasto antoi Nuorisosäätiölle 20 miljoonan euron lainan vuonna 2017. Lainalla muun muassa hankittiin Helsingin keskustasta arvokiinteistö, joka ei säätiön nykyjohdon mukaan sovi tuettua asumista nuorille tarjoavan säätiön toimintaan. Nyt helsinkiläisessä kiinteistöyhtiössä, jossa säätiö on pääomistajana, uskotaan, että laina hankittiin viekkaudella ja vääryydellä.

Lainan vakuudeksi pantattiin muun muassa Helsingin Herttoniemen metroaseman kupeessa sijaitsevan Hiihtomäentie 14 -nimisen kiinteistöyhtiön osakkeita. Paikalla toimii esimerkiksi hampurilaisistaan tunnettu ravintola Treffipub.

Taloyhtiön osakkeiden lisäksi Nuorisosäätiö panttasi kiinteistöyhtiön vuokraoikeuden tontille, jossa sijaitsee kerrostalo liiketiloineen. Tontti on vuokrattu Helsingin kaupungilta vuoteen 2035 asti, ja vuokraoikeus antaa omistusoikeuden tontilla sijaitsevalle rakennukselle. Kiinnityksen arvoksi määritettiin 30 miljoonaa euroa.

STT:n korkeimmasta oikeudesta hankkiman purkuhakemuksen mukaan yhtiö uskoo, että Nuorisosäätiön entinen johtokaksikko Perttu Nousiainen ja Aki Haaro käyttivät väärennettyjä asiakirjoja kiinnitysten tekemiseen.

Kiinteistöyhtiö on sittemmin kesäkuisen pöytäkirjansa mukaan tehnyt keskusrikospoliisille tutkintapyynnön. Yhtiön tekemän purkuhakemuksen mukaan KRP tutkii asiaa.

Nousiainen tai Haaro eivät perjantaina vastanneet STT:n yhteydenottopyyntöihin tai heille lähetettyihin kysymyksiin. He ovat aiemmin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin Nuorisosäätiön toiminnassa.

"En koskaan kirjoita nimeäni tuolla tavalla"

Väärennysepäily koskee nimien väärentämistä kiinteistöyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjaan. Kiinnitysten purkuhakemuksen liitteenä olevissa sähköpostikeskusteluissa kaksi Nuorisosäätiönkin hallituksessa istunutta miestä kiistävät asiakirjan aitouden.

– Näitä asiakirjoja en ole ennen nähnyt. En ole allekirjoittanut pöytäkirjaa, jossa on englannin kieltä. Allekirjoituksesta näkee, ettei se ole minun. En ole ollut kokouksessa läsnä, kirjoitti säätiön ja kiinteistöyhtiön hallituksessa istunut Pasi Pönkä toukokuisessa sähköpostissaan.

Keksityksi väitetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja on päivätty syyskuulle 2017. Pöytäkirjan mukaan kiinteistöyhtiön hallituksen puhelinkokouksessa ei ollut paikalla muita kiinteistöyhtiön osakkeenomistajia, vaan paikalla oleviksi oli merkitty ainoastaan Nousiainen, Haaro ja kaksi Nuorisosäätiön hallituksen jäsentä.

Myös toinen hallituksen entisistä jäsenistä kiistää nimikirjoituksensa aitouden.

– En muista kyseistä kokousta tai pöytäkirjaa. Hiihtomäentie 14:ssä ei kyllä ole ollut sellaisia kokouksia, jossa kukaan noista säätiön ulkopuolisista (kiinteistöyhtiön osakkeenomistajista) ei olisi ollut paikalla. He olivat hyvin aktiivisia. Pöytäkirjassa oleva nimikirjoitus ei ole minun. Ei edes niin, että se olisi jostakin toisesta pöytäkirjasta copy-pastetettu (kopioitu). En koskaan kirjoita nimeäni tuolla tavalla, Kiril Häyrinen kirjoitti viime toukokuussa.

Pöytäkirjan mukaan Häyrinen oli puhelinkokouksena pidetyn kokouksen sihteeri. Samaisessa paperissa todetaan myöhemmin, että kokouksessa päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja heti, vaikka kyse oli puhelinkokouksesta. Puhelinkokous ei ollut paperillakaan päätösvaltainen, ja Nuorisosäätiön nykyjohto epäilee Haaron ja Nousiaisen väärentäneen myös toisen pöytäkirjan, jossa mukamas annetaan hallitukselle 30 miljoonan kiinnitys tiedoksi.

Pönkä tai Häyrinen eivät halunneet kommentoida asiaa STT:lle, sillä Nuorisosäätiön entisen johdon epäselvyydet ovat poliisitutkinnassa. Ainakin Häyristä on hänen itsensä mukaan epäilty avunantorikoksesta, minkä hän kiistää. STT:llä ei ole tietoa, että Pönkää epäiltäisiin jostakin Nuorisosäätiön rikostutkinnassa.

Muut osakkeenomistajat lirissä

Nuorisosäätiö on tällä hetkellä velkasaneerauksessa muun muassa Haaron ja Nousiaisen rikollisiksi epäiltyjen useiden liiketoimien takia. Ainakin paperilla tilanne on tällä hetkellä se, että panttikirjat ovat puolalaisen säätiölle lainat järjestelleen BSWW Trust -nimisen yrityksen hallussa. Jos lainoja ei makseta takaisin, se voisi periaatteessa vaatia tontin vuokraoikeutta ja myös kerrostaloa itselleen.

Tämä voisi tarkoittaa muiden taloyhtiön osakkeenomistajien omistuksen nollautumista. Muita omistajia ovat muun muassa HOK-elanto , kiinteistösijoitusyhtiö Sponda ja SOS-lapsikylä.

Nyt Hiihtomäentie 14 vaatii korkeinta oikeutta purkamaan kiinnitykset.

Puolalainen BSWW Trust taas vastustaa kiinnitysten purkamista. Sen vastauksen mukaan Nuorisosäätiö on kerännyt rahoitusta laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainan ja velkakirjat hankki kaksi sijoitusrahastoa, jotka lainasivat rahaa säätiölle. Vastauksen mukaan BSWW on myös merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, eikä mahdollinen kiinteistöyhtiön asiakirjojen väärentäminen voi sen mukaan olla syynä esimerkiksi 30 miljoonan euron kiinnityksen purkamiselle.

– Kiinnityshakemuksen on allekirjoittanut asiamies. Hakemuksen liitteenä on asianmukainen valtakirja, jonka on allekirjoittanut kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen. Haarolla ja Nousiaisella on kummallakin ollut oikeus edustaa kiinteistöyhtiötä yksin, puolalaisyhtiö perustelee.