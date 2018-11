Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja: Kiistämme konkurssihakemuksen, todellisuudessa säätiöllä on suuria saatavia konsulttiyhtiöltä

Nuorisosäätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Laine sanoo STT:lle, että Nuorisosäätiö kiistää konsulttiyhtiö Pasilverin eilen säätiöstä jättämän konkurssihakemuksen. Todellisuudessa tilanne on Laineen mukaan päinvastoin. Säätiöllä on yli miljoonan euron saatava Pasilveriltä, Laine sanoo.

– Tilanne on juuri toisinpäin kuin konkurssihakemuksessa on esitetty. Me tietenkin kiistämme sen ja tulemme vaatimaan korvauksia Pasilveriltä, Laine sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että Pasilver on hakenut Nuorisosäätiötä konkurssiin. Hakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeudelle eilen, vahvistetaan käräjäoikeuden kirjaamosta STT:lle.

Laineen mukaan Pasilver on antanut Nuorisosäätiölle talousrikoksista epäillyn ex-johdon aikana noin 800 000 euron lainan, josta maksamatta on edelleen noin 250 000 euroa. Säätiön johdon vaihduttua konsulttiyhtiö on Laineen mukaan kuitenkin laskuttanut aiheettomasti säätiötä noin 1,5 miljoonan euron edestä muun muassa konsulttilaskuilla ja kiinteistönvälityspalkkioilla.

– Me olemme vaatineet näitä takaisinmaksettavaksi ja samalla kuitanneet sen erotuksen tähän lainaan kohdistuen, jolloin meillä on yhä toista miljoonaa saatavia Pasilveriltä, Laine sanoo.

Suomen suurimpia talousrikostutkintoja

Tuettua vuokra-asumista nuorille tarjoavan Nuorisosäätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on aloitettu yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Poliisin mukaan jutussa on yli kymmenen epäiltyä.

Keskustataustaisen Nuorisosäätiön uuden johdon mukaan entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut rahapulassaan irtisanomaan työntekijöitään ja myymään kiinteistöomistuksiaan.

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo viime maaliskuussa käräjille toimittamassaan hakemuksessa, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa epäillään poliisin vakuustakavarikkovaatimusten perusteella ainakin törkeästä petoksesta vuosina 2016–2017 ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa vuonna 2015. Poliisi tutkii myös epäiltyä avustuspetosta säätiön toiminnassa. Nousiainen ja Haaro kiistävät syyllistyneensä rikoksiin, viestittivät heidän asianajajansa STT:lle kuun alkupuolella.

Nuorisosäätiön ex-johdon erikoiset bisnekset nosti esiin Yle vuonna 2016. Sittemmin Yle ja Suomen Kuvalehti ovat tuoneet julki rikosepäilyihin johtaneita toimia säätiössä.