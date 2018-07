Nuorta naista etsitään laajoin joukoin Nilsiässä, avun tarve voi olla välitön

Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä asukkaat etsivät kadonneeksi ilmoitettua nuorta naista Nilsiän ympäristössä. Kaikkiaan maastoon painottuvissa etsinnöissä on mukana useita kymmeniä ihmisiä.

Vuonna 1994 syntyneen Anniina Vuorensyrjän arvioidaan olevan kiireellisen avun tarpeessa. Siksi poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen viipymättä.

Vuorensyrjä on ilmoitettu kadonneeksi eilen illalla. Hänen kerrotaan olevan hyväkuntoinen, ja hän on siksi saattanut liikkua pitkiä matkoja. Vuorensyrjä on 168-senttinen, hoikka, silmälasipäinen ja hänen hiuksensa ovat lyhyet.

Poliisi tiedottaa niin ikään, että Vuorensyrjällä on katoamisaikaan ollut ilmeisesti yllään mustat housut ja t-paita.