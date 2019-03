Nuorten osuus vaaliehdokkaista on nyt pienempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla – Kolme nuorta ehdokasta Keski-Suomesta arvioi, mistä tämä johtuu

Jyväskyläläinen Siiri Muhonen, 19, on harvinaisuus. Hän on Keski-Suomen vaalipiirin ainoa alle 20-vuotias eduskuntavaaliehdokas. Koko maassa 18–19-vuotiaita ehdokkaita on vain 23.

Nuorista ehdokkaista on tämän kevään vaaleissa käynyt kato. Verrattuna vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 18–34-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on Keski-Suomessa pienentynyt yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Muhosta kehitys huolestuttaa.

– Nuoret ovat tulevaisuus, ja joutuvat elämään nyt tehtävien päätösten kanssa. Kukaan muu ei pidä nuorten puolia, jollemme tee sitä itse, pohtii Muhonen.

SDP:n listoilla oleva Muhonen päätti opinnot Lyseon lukiossa tänä keväänä.

– Lähdin ehdokkaaksi, koska näin paljon eriarvoistumiskehitystä omana lukioaikanani. Haluan tehdä asialle jotain, kertoo Muhonen.

Koko maassa nuorten aikuisten (18–34-vuotiaat) suhteellinen osuus kaikista ehdokkaista on nyt pienempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Nuoria aikuisia on nyt 19,5 prosenttia kaikista ehdokkaista. Vielä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa lähes joka neljäs ehdokas oli 18–34-vuotias.

Keski-Suomen vaalipiirissä on ehdokkaita on nyt kaikkiaan 153. Heistä 26 eli 17 prosenttia on 18–34-vuotiaita. Vielä eduskuntavaaleissa 2015 yli joka neljäs ehdokas kuului tähän ikäryhmään.

Eniten alle 35-vuotiaita ehdokkaita on Keski-Suomessa nyt listoillaan Piraattipuolueella (7), vasemmistoliitolla (4), sekä vihreillä (3).

Mistä nuorten vähentynyt osuus johtuu? Ehdokas Siiri Muhonen uskoo, että yksi syy on raha. Eduskuntavaaleissa kampanjointi on kallista.

– Nuorelle 38 000 euroa, minkä läpimennyt ehdokas käytti eduskuntavaalikampanjaan 2015, on hurja summa. Sillä voi ostaa jo pienen kerrostaloasunnon. Myöskään taitoja rahojen kokoamiseksi vaalibudjettiin ei välttämättä vielä ole, pohtii Muhonen.

Muhonen itse kertoo vaalibudjettinsa asettuvan haarukkaan 1000–7000 euroa.

– Valtaosa rahoituksesta tulee puolueosastoltani Jyväskylän Työväenyhdistykseltä, kertoo Muhonen.

Kokoomuksen listoilla Keski-Suomessa oleva Eelis Loikkanen, 24, pitää tärkeänä, että eduskunnassa olisi mahdollisimman kattava edustus eri ikäryhmistä. Tällä hetkellä eduskunnassa on vain yksi alle 30-vuotias kansanedustaja.

– Jos ajatellaan 10 vuoden päähän, niin jos nyt ei löydy nuoria ehdokkaita, löytyykö niitä tulevaisuudessakaan. Tällä voi olla myös pidemmän aikavälin vaikutuksia, sanoo Loikkanen.

Loikkanen kokee, että vaikka nuoria kiinnostaisi politiikka, kynnys lähteä itse ehdolle on noussut.

– Itseä ei ehkä haluta laittaa likoon ehdokkaana.

Loikkasen oma vaalibudjetti on 8 000 – 10 000 euroa.

– Tästä noin puolet on omaa rahaa. Olen käynyt töissä ja minulla on säästöjä, sanoo Loikkanen.

Vasemmistoliiton ehdokas Matleena Käppi, 23 arvioi, että nuorten halukkuuteen lähteä ehdolle voi joillakin vaikuttaa myös se, että politiikassa mukana olevat kohtaavat arvostelua ja jopa vihapuhetta.

– Vihapuhe kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin. Itsekin olen saanut siitä osani. Toisaalta saan tällaisista reaktioista vaan uskoa siihen, että oma asia on tärkeä.

Käppi huomauttaa, että monille nuorille on luontevaa vaikuttaa muiden kuin poliittisten puolueiden kautta.

– Meillä on paljon aktiivisia nuoria, jotka vaikuttavat muiden väylien kautta, esimerkiksi Jyväskylän Ilmastotoimintaryhmässä on pääosin nuoria.

Käppi pitää osasyynä nuorten haluttomuuteen sitoutua politiikkaan myös julkisuuskuvaa, jossa politiikka kuvataan usein pahantahtoisena riitelemisenä.

– Tämä ei vastaa todellisuutta, sillä politiikan arjessa tehdään pääosin yhteistyötä, Käppi muistuttaa.

Käpin oma vaalibudjetti on 6000 euroa. Summa koostuu valtaosin yksityisistä lahjoituksista.