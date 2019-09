Nuorten treenaaminen aiheuttaa hankausta Jyväskylässä: moni urheilee kouluajalla, mutta kaikille ei lupaa heru

Kouluajalla treenaaminen aiheuttaa hankausta Jyväskylässä. Pitäisikö omaa lajiaan tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten käydä oppitunneilla täsmälleen kuten muidenkin vai pitäisikö heille suoda erivapauksia – ja kuinka paljon?

Tilannetta ei helpota se, että koulut suhtautuvat asiaan keskenään eri tavoin. Suurin osa kouluista on järjestänyt keskiviikkoaamuun niin sanotun harrastekolon, jolloin koulu alkaa kaikilla oppilailla kello yhdeksältä. Tällöin halukkaat voivat käydä aamuharjoituksissa, toiset vaikka nukkua pitempään. Toisaalta aamutreeneistä ei usein ehdi kouluun edes yhdeksäksi, ja poissaoloina päälle tulevat vielä esimerkiksi leirit ja kisamatkat.

Yläkouluikäisille jääkiekkoharjoituksia JYP Junioreissa ja Diskoksessa vetävä Jyväskylän Urheiluakatemian ja Jääkiekkoliiton jääkiekkolehtori Mika Lievonen pitää tilannetta huonona ja sanoo kaupungin yläkoulujen oppilaiden olevan eriarvoisessa asemassa. Osa kouluista päästää oppilaat harjoituksiin, mutta osa ei. Kaikki on kiinni rehtoreista.

– Rehtoreilla on niin paljon valtaa Suomessa, Lievonen toteaa.

– Monessa koulussa rehtorit ovat heti sillä kannalla, että yritetään järjestää tämä niin, että sekä urheilu että koulu sujuvat. Osassa kouluista rehtorit kuitenkin sanovat suoraan, että he eivät lähde tähän. He eivät lähde millään lailla säätämään tässä asiassa, että heitä ei kiinnosta.

Lievonen korostaa, että yhdessä koulujen kanssa on tehty paljon töitä, ja asiat ovat menneet eteenpäin. Esimerkiksi JYP Juniorien keskiviikkoaamun treeneissä ei ole koskaan käynyt niin paljon porukkaa kuin tällä hetkellä.

– Nyt siellä käy 40–50 nuorta pelkästään jääkiekon lajiryhmässä, kun ennen määrä oli 10–20. On hienoa, että moni pääsee harjoituksiin, mutta erilaiset käytännöt ovat herättäneet myös ristiriitoja. He jotka eivät pääse, ovat tosi kiukkuisia ja kyselevät, miksi tuosta koulusta tai tuolta luokalta pääsee, mutta meiltä ei.

Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo jyrähtää, että asiastahan eivät viime kädessä rehtorit edes päätä, vaan asiaan haetaan kaupunkikohtaista mallia.

– On yhteisesti sovittu, että liikuntapääkaupunki Jyväskylässä koulun ja treenaamisen yhteensovittamiseen satsataan. Muuten me jäämme takapajulaan. Pääkaupunkiseudulla joustavia malleja on jo. Miksi ne pystyvät sen tekemään? Siksi että ne ovat yhteisesti sen sopineet!

– Viime kädessähän asia menee niin, että jos yksittäinen rehtori on sitä mieltä, että tämä ei minun koulussani käy, niin esimies voi sanoa, että kyllä se vaan käy.

Hän kuitenkin kertoo kuulleensa, että asiassa on ollut käytännön ongelmia, kun harjoituspaikka ja koulu eivät ole lähellä toisiaan ja lajien harjoitteluajat eivät aina ole käyneet kouluille.

– Joiltakin rehtoreilta on tullut kritiikkiä siitä, että oppilaat eivät ehdi tunneille tai ollaan toistuvasti poissa harjoitusten takia, ja näinhän se ei voi olla. Oppivelvollisuuden suorittaminen ei saa vaarantua.

Leisimo sanoo, että rehtorit ovat vastuussa asian järjestelemisestä ja valvomisesta.

– Tiedän, että esimerkiksi uimarit treenaavat seitsemästä kahdeksaan ja ovat sitten yhdeksältä koulussa.

Kaupunkikohtainen malli ei Leisimon mukaan vielä ole valmis. Keskiviikkoon keskitetyn aamuharjoittelumahdollisuuden lisäksi on kuitenkin jo järjestetty esimerkiksi opetussuunnitelmaan perustuvia liikuntaleirejä yläkoululaisille.

Suuri kysymys on Leisimon mukaan, kuinka paljon koko koulun lukujärjestystä voidaan venyttää muutamien oppilaiden treenien takia.

Hän kertoo, että aamuharjoitteluajasta on sovittu yhteisesti rehtorikokouksessa. Asiasta on myös kuulunut soraääniä.

Sittemmin toimialajohtaja on lähettänyt rehtoreille viestejä, joissa hän kertoo ”kannustaneensa suhtautumaan asiaan positiivisesti ja edistämään näitä joustavia rakenteita”.

– Voi olla, että on lähetetty kannustuksia, pyyntöjä, kehotuksiakin, eikä siinä mitään pahaa ole, se on normaalia työelämää.

Myös esimerkiksi jääkiekkolehtori Lievonen ja muu jääkiekkoväki ovat yrittäneet vaikuttaa asiaan laajemmin Jyväskylän Urheiluakatemian kautta. Urheiluakatemia toimii opiskelevien urheilijoiden laadukkaan valmentautumisen tukena Keski-Suomessa. Toimialajohtaja Leisimokin kuuluu sen hallitukseen.

Jyväskylän kaupunki on myös perustanut työryhmän pohtimaan keinoja sovittaa yhteen koulu ja harrastukset. Ryhmään kuuluu muun muassa useita rehtoreita. Työryhmän puheenjohtaja, Kilpisen koulun rehtori Johnny Kotro kertoo, että poissaolojen määrästä on keskusteltu, mutta niihin ei ole annettu tarkkaa lukumäärää.

– Yleisimpiä poissaoloja koulupäivien aikaan ovat oppilaiden lomamatkat, jotka vaihtelevat 1–3 viikkoon. Kun niitäkään harvemmin kielletään tai estetään, niin siinä voisi olla määrä, jolla harrastuneisuuttakin voisi tukea, hän miettii.

Salibandyseura O2-Jyväskylästä kommentoidaan, että heidän näkökulmastaan asiat ovat hoituneet koulujen kanssa sujuvasti. Tosin jotkut pelaajat joutuvat näkemään muita enemmän vaivaa lupalappujen kanssa, koska kaikissa kouluissa keskiviikkoaamun tunteja ei ole raivattu harjoittelulle.

Leirit vaativat heilläkin säännöllisiä poissaoloja. Esimerkiksi kahdeksatta luokkaa käyvä 05-ikäluokka lähtee talven aikana neljä kertaa Vierumäelle ja on siellä aina kolme päivää kerrallaan. Lukukaudella nämä nuoret ovat siis 12 päivää poissa koulusta.

– Olemme tehneet näin nyt 3–4 vuotta ja yhdeltäkään pelaajalta koulu ei ole koskaan evännyt lupaa osallistua, valmennuspäällikkö Tuomas Pulkkinen kertoo.

Urheiluyläluokilla Kilpisen ja Viitaniemen kouluissa aamuharjoittelu kuuluu asiaan, mutta Mika Lievosen mukaan vaikeuksia on tullut joidenkin muiden koulujen kanssa. Rehtorit saattavat vedota esimerkiksi oppivelvollisuuteen, mutta Lievosen mielestä perusteet ovat melko heppoisia. Hänen mielestään lukujärjestykseen saa kyllä järjestettyä tilaa helpostikin, jos tahtoa löytyy.

– Osa vetoaa siihen, että he eivät muutaman yksittäistapauksen takia viitsi muuttaa koko oppilaiden lukujärjestystä, mikä varmasti on ihan peruste sekin. Mutta vanhemmille siitä on vaikea puhua, kun joku koulu päästää ja joku toinen ei, hän sanoo.

– Siinä vain levittelee käsiään, että no, yritetään soitella rehtoreille ja kysellä.